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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

दिशा सालियान कौन थीं? मौत के 6 साल बाद CBI जांच का आदेश, सुशांत सिंह राजपूत से क्या था कनेक्शन

दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के कारण हुई थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके बांद्रा स्थित फ्लैट में मिला था.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 02, 2026, 01:34 PM IST

दिशा सालियान कौन थीं? मौत के 6 साल बाद CBI जांच का आदेश, सुशांत सिंह राजपूत से क्या था कनेक्शन

दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत (Image- IANS & ANI)

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (2 सितंबर 2026) को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को आदेश दिया कि वह दिशा सालियान की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करे और इसकी जांच करे. मुंबई के मलाड इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद 8 जून, 2020 को दिशा सालियान मृत पाई गई थीं.

यह घटना एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित फ़्लैट में मृत पाए जाने से कुछ दिन पहले हुई थी. तब शहर की पुलिस ने सालियान के मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की थी. दिशा फिल्म और टीवी दुनिया में सेलिब्रिटी मैनेजर का काम करती थीं और कई बड़े कलाकारों के काम संभाल रही थीं, जिनमें एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भी शामिल थे. अब इतने सालों बाद सीबीआई जांच के आदेश से इस मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया है.

कौन थीं दिशा सालियान? 

दिशा मूल रूप से कर्नाटक के उडुपी की रहने वाली थीं और मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती थीं. महज 28 साल की उम्र में उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी अच्छी पहचान बना ली थी. सुशांत सिंह राजपूत के अलावा उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन और वरुण शर्मा जैसे बड़े स्टार्स के प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया था.

सुशांत सिंह राजपूत से क्या रिश्ता था? 

दिशा ने कुछ वक्त के लिए सुशांत सिंह राजपूत के काम और मैनेजमेंट को संभाला था. जून 2020 में जब दिशा की मौत हुई, तो उसके ठीक छह दिन बाद सुशांत भी अपने घर में मृत पाए गए. इतने कम समय में दो मौतों के होने से लोगों और सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. हालांकि, उस समय मुंबई पुलिस का यही कहना था कि दोनों मामलों का आपस में कोई लेना-देना नहीं है और दिशा की मौत को एक हादसा मानकर जांच की गई थी.

8 जून की वो दुखद रात 

8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक बहुमंजिला इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हो गई थी. पुलिस ने तब सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया था, लेकिन दिशा के पिता सतीश सालियान पुलिस की इस जांच से बिलकुल संतुष्ट नहीं थे. उनका आरोप था कि पुलिस ने कई जरूरी बातों और सबूतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया.

छह दिन बाद सुशांत की मौत से बढ़े सवाल 

दिशा के जाने के ठीक छह दिन बाद, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत भी बांद्रा वाले फ्लैट में मृत मिले. दोनों हादसों के बीच इतने कम दिनों का फासला होने की वजह से कई सवाल खड़े हुए, लेकिन पुलिस इसे केवल एक इत्तेफाक मानती रही.

अब सीबीआई के हाथ में कमान 

दिशा के पिता ने हार न मानते हुए मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए और बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब सीबीआई को नए सिरे से मामला दर्ज करने, वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में जांच करने और सतीश सालियान का बयान दर्ज करने का आदेश दिया है. स्थानीय पुलिस को भी केस से जुड़ी हर फाइल सीबीआई को सौंपने को कहा गया है.

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर भी हैरानी जताई कि परिवार के बार-बार हत्या का शक जताने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की. इतना ही नहीं, मौत के सालों बाद तक परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी गई थी. हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया है कि महज आरोपों के दम पर किसी को गुनहगार नहीं माना जाएगा, सख्त सबूत मिलने पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई होगी. 

ये भी पढ़ें- ग्लेशियल झीलों के खतरे से कैसे निपटा जाए? सिक्किम ने बताए 3 प्लान

 

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