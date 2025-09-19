Disha Patani के घर पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी का एनकाउंटर, 25,000 रुपये का था इनाम

​​​​​​​Disha Patani Bareilly house firing Case: बरेली पुलिस ने दिशा पाटनी के घर पर हमला करने वाले पांचवें आरोपी रामनिवास उर्फ दीपू का एनकाउंटर कर दिया है.

Disha Patani Bareilly house firing: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी का यूपी STF ने एनकाउंटर कर दिया है. आरोपी के पैर में गोली लगी है. उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी की पहचान 19 वर्षीय रामनिवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू के रूप में हुई है, जो राजस्थान के बियावर का रहने वाला है. आरोपी के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था.

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि आरोपी रामनिवास उर्फ दीपू के शाही थाना क्षेत्र में छुपे होने की खुफिया सूचना मिली थी. बरेली पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो बिहारीपुर नदी पुल पर मुठभेड़ हो गई. जिसमें दीपू पैर में गोली लगने से घायल हो गया. दीपू, दिशा पाटनी के घर हमला करने वाला पांचवां आरोपी थी. उसने ही हमले से पहले रेकी की थी.

एसएसपी ने बताया कि आरोपी के पास एक पिस्टल, 32 बोर जिंदा व खोखा कारतूस मिले हैं. पुलिस ने एक अन्य आरोपी अनिल पुत्र सतीश निवासी राजपुर, सोनीपत को भी पकड़ा है. उसके पास से भी .315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 4 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं. दोनों आरोपी बिना नंबर प्लेट स्प्लेंडर बाइक पर फरार होने की कोशिश कर रहे थे.

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि 12 सितंबर की रात 3:34 बजे बाइक पर आए अज्ञात बदमाशों ने एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग की थी. बदमाशों ने करीब 9 राउंड फायरिंग की. इस हमले में एक्ट्रेस के परिवार को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा लेकिन यूपी में तहलका मच गया. बाद में इस हमले की जिम्मेदारी गोल्डी बरार गैंग ने ली थी. सोशल मीडिया पर गैंग ने पोस्ट करके कहा कि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने कथावाचक प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य पर गलत टिप्पणी की है. हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे. यह गोलीबारी तो सिर्फ ट्रेलर है.

