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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

WATCH: केरल में कुदरत का कहर, वायनाड में लैंडस्लाइड से 3 की मौत, 7 लोग हुए लापता

Wayanad Landslides Video: केरला में मंगलवार 7 जुलाई 2026 को कुदरत का कहर देखने को मिला है. केरलम के वायनाड में लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग लापता हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 07, 2026, 08:21 PM IST

WATCH: केरल में कुदरत का कहर, वायनाड में लैंडस्लाइड से 3 की मौत, 7 लोग हुए लापता

Wayanad Landslides Video (PHOTO X)

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  • केरला में कुदरत का कहर देखने को मिला है, जहां तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ है.
  • इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर भी आई है. 
  • 3 लोगों की मौत के साथ 7 लोगों लापता भी हैं. 
  • हादसे के बाद मलबे को हटाने के लिए जेसीबी लगाई गई. 

केरला में मंगलवार 7 जुलाई 2026 को कुदरत का कहर देखने को मिला है. केरलम के वायनाड में लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग लापता हैं. ये हादसा कल्लाडी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास मलप्पुरम-वायनाड टनल के सामने हुआ है. इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था. इस हादसा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ और अचानक सैकड़ों टन मिट्टी बहने लगे, जिसके बाद लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे. इस दौरान कई गाड़ियां भी बह गईं. 

20 फिट तक मलके साथ बहा टैंकर

इस हादसा का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि लैंडस्लाइड में मलके साथ करीब 20 फीट तक एक टैंकर भी साथ बह गया. इसकी चुपेट में दर्जनों लोग आए हैं. तेज बारिश के कारण ये लैंडस्लाइड हुी है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है और कई लोगों लापता है और उनकी तलाश जारी है. 

मलबा हटाने के लिए लगाई गईं JCB

हालांकि, बादसे के बाद कई लोग मलबे के नीचे दब गए हैं और उन्हें बचाने का काम जारी है. इतना ही नहीं, मलके को जल्द से जल्द हटाने के लिए कई JCB भी लगाई गई हैं. टैंकर के साथ-साथ एक महिला और एक पुरुष मलबे का साथ काफी दूर तक बह गए. रिपोर्ट्स के अनुसार, केरल में सोमवार 6 जुलाई 2026 से ही काफी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था. 

मलप्पुरम को वायनाड से जोड़ने के लिए टनल बनाई जा रही है और ये सुरंग करीब 8 किलोमीटर की रहेगी. मलप्पुरम-वायनाड टनल प्रोजेक्ट की करीब 2100 से 2200 करोड़ रुपये का है. बता दें कि करीब दो साल पहले वायनाड में एक के बाद एक तीन लैंडस्लाइड हुए थे, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थीं. 

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