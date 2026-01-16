FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

Dinesh Waghmare: कौन हैं IAS दिनेश वाघमारे? जिन पर BMC चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे ने लगाए गंभीर आरोप

महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों के लिए लगातार मतगणना जारी है. लेकिन इसी बीच अचानक एक नाम चर्चा में आ गया है. ये नाम है राज्य के चुनाव आयुक्त दिनश वाघमारे का, आइए जातने है कौन हैं दिनेश वाघमारे और क्या है इनसे जुड़ा पूरा मामला

सुमित तिवारी

Updated : Jan 16, 2026, 02:15 PM IST

महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों के लिए लगातार मतगणना जारी है. लेकिन इसी बीच अचानक एक नाम चर्चा में आ गया है. यह नाम है महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश टी वाघमारे का. दरअसल 29 नगर निगमों में हुए मतदान के दौरान सामने आई तकनीकी खामियों, प्रशासनिक फैसलों और विवादों ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग की छाप को धूमिल किया है और आयोग को सवालों के कठघरें में लाकर खड़ा कर दिया है. लेकिन क्या आप जातने है कि आखिर आईएएस दिनेश वाघमारे हैं कौन?

उद्धव ठाकरे ने लगाए आरोप

इतना ही नहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तो सीधे तौर पर दिनेश वाघमारे को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके निलंबन की मांग तक कर दी है. दरअसल दिनेश वाघमारे महाराष्ट्र कैडर के 1994 बैच के आईएएस (IAS) अधिकारी हैं. उन्होंने 28 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के सातवें राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था. बता दें कि इस पद को ग्रहण करने से पहले वह राज्य सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. उनका कार्यकाल ऐसे समय शुरू हुआ, जब महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा शहरी चुनावी अभ्यास होना था.

वाघमारे की पढ़ाई-लिखाई

वाघमारे नें नागपुर के विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। इसके बाद आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में एमटेक और यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लानिंग में एमएससी की डिग्री हासिल की. इनता ही नहीं अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के लिए कई बड़े और अहम पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभाई. इसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे.


क्या है नया विवाद?

दरअसल राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. विपक्षी दलों का आरोप है कि उम्मीदवारों के हलफनामे अपलोड करने में देरी, आखिरी 48 घंटों में घर घर जाकर प्रचार की अनुमति, मुंबई में मतगणना के दौरान पीएडीयू यानी प्रिंटिंग ऑक्जिलियरी डिस्प्ले यूनिट मशीनों का इस्तेमाल, चरणबद्ध मतगणना, निर्विरोध जीत और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों का निपटारा जैसे मुद्दे पर चुनाव आयुक्त ने ठीक से काम नहीं किया. 

सबसे बड़ा विवाद

मतदान के दिन भी कई गह अव्यवस्थाओं की शिकायतें सामने आईं। सबसे बड़ा विवाद अमिट स्याही को लेकर हुआ। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हुए, जिनमें दावा किया गया कि मतदान के बाद उंगली पर लगाई गई स्याही आसानी से मिटाई जा सकती है.

