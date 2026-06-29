किस हालात में कौन-सी मिसाइल दागी जाती है? अग्नि, प्रलय और ब्रह्मोस में जानिए किसकी क्या है जिम्मेदारी

भारत का मिसाइल कार्यक्रम आज इस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां दुश्मन की हर हरकत का जवाब देने के लिए हमारे पास कस्टमाइज्ड हथियार मौजूद हैं.

अग्नि सीरीज भारत की नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति के तहत एक रणनीतिक मिसाइल है

प्रलय मिसाइल 150 से 500 किमी रेंज वाली एक क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल है

दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर उसके कमांड सेंटर और रडार तबाह कर सकती है

ब्रह्मोस को जमीन, समंदर और हवा से सटीक पिन-पॉइंट टारगेट के लिए दागा जा सकता है

युद्ध के मैदान में हर हथियार की अपनी एक खास अहमियत और जिम्मेदारी होती है. ऐसा नहीं है कि कोई भी मिसाइल कभी भी दाग दी जाए. भारत का मिसाइल प्रोग्राम साल 1982 में शुरू हुए आईजीएमडीपी प्रोग्राम के बाद से आज अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने से लेकर मैदान में रेंगते टैंकों को तबाह करने तक सक्षम हो चुका है. हाल ही में हुए ऑपरेशनों और परीक्षणों ने भारत की ताकत को दुनिया के सामने साबित किया है.

जब युद्ध जैसी स्थितियां बनती हैं, तो हालात और दुश्मन की दूरी के हिसाब से यह तय होता है कि कौन सी मिसाइल चलाई जाएगी. भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के आधिकारिक दस्तावेजों और भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर के रक्षा विश्लेषणों के आधार पर समझते हैं कि भारत की तीन सबसे घातक मिसाइलों- अग्नि, प्रलय और ब्रह्मोस की अलग-अलग जिम्मेदारियों और इनके इस्तेमाल के हालातों के बारे में.

अग्नि- देश का 'परमाणु रक्षक'

अग्नि सीरीज की मिसाइलें देश की रणनीतिक संप्रभुता की रीढ़ हैं. आसान शब्दों में कहें तो ये मिसाइल रोजाना होने वाली छोटी-मोटी झड़पों या आम पारंपरिक युद्ध के लिए नहीं बनी है. यह भारत की परमाणु नीति के तहत काम करती है, जिसका मतलब है कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी दुश्मन देश ने भारत पर परमाणु दुस्साहस किया, तो अग्नि उस देश को पूरी तरह तबाह करने के लिए दागी जाएगी.

अग्नि मिसाइल की ताकत

इसकी रेंज 700 किलोमीटर (अग्नि-1) से शुरू होकर 5,000 किलोमीटर (अग्नि-5) से भी ज्यादा तक जाती है. इसकी सबसे बड़ी खूबी एमआईआरवी तकनीक है, यानी एक ही मिसाइल एक साथ अलग-अलग ठिकानों पर कई परमाणु बम गिरा सकती है.

प्रलय की क्या जिम्मेदारी है?

मान लीजिए दुश्मन से सीमा पर भारी और हिंसक युद्ध छिड़ गया है. दुश्मन के एयरफील्ड, बड़े कमांड सेंटर, रडार और कम्यूनिकेशन हब को तुरंत तबाह करना है, तो वहां प्रलय मिसाइल का रोल आता है. चूंकि भारत की परमाणु नीति इस पर लागू नहीं होती क्योंकि यह पूरी तरह पारंपरिक बारूद ले जाती है, इसलिए सेना इसे बिना किसी हिचकिचाहट के युद्ध के मैदान में दाग सकती है.

प्रलय मिसाइल की रेंज कितनी है?

यह 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है. यह एक क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी यह हवा में अपनी दिशा और रास्ता बदल सकती है. इसकी रफ्तार और आखिरी पलों में रास्ता बदलने की खूबी के कारण दुश्मन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे हवा में नहीं रोक सकता. ये अपने साथ 1000 किलो तक पेलोड ले जा सकती है. यह चीन की डोंगफेंग-12 और रूस की इस्कंदर मिसाइल को टक्कर देती है.

ब्रह्मोस- अचूक और सुपरसोनिक शिकारी

ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है. इसकी जिम्मेदारी है- दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना, बेहद सटीकता के साथ उसके सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों को पिन-पॉइंट टारगेट करना. इसे जमीन, समंदर की लहरों, पनडुब्बी या सुखोई-30MKI लड़ाकू विमान से हवा में भी दागा जा सकता है. हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका पहली बार वास्तविक युद्ध में सफल इस्तेमाल किया गया, जिसने पूरी दुनिया में भारत की धाक जमा दी.

पलक झपकते ही लगाती है सटीक निशाना!

इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना (मैक 2.8 से मैक 3) तेज है. 300 से 800 किलोमीटर की रेंज में यह इतनी तेजी से जाती है कि दुश्मन को जब तक इसके आने का पता चलता है, तब तक उसका बेस तबाह हो चुका होता है. ये अपने साथ करीब 300 किलो तक पेलोड ले जा सकती है.

सीधे शब्दों में कहें तो, अग्नि एक ऐसी ढाल है जिसे देखकर दुश्मन भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता. प्रलय युद्ध के मैदान में दुश्मन की रीढ़ तोड़ने वाला भारी हथियार है, और ब्रह्मोस एक ऐसी तेजतर्रार तलवार है जो बिना चूके दुश्मन के दिल पर सटीक वार करती है.