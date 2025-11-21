Tejas Crash in Dubai: Oil Leak की वजह से क्रैश हुआ तेजस? जानें सरकार ने क्या बताया

Tejas Crash in Dubai: सोशल मीडिया पर तेजस एमके-1 के Dubai Airshow 2025 में ऑयल लीक और तकनीकी खराबी के दावे फैलाए जा रहे थे. सरकार ने साफ कहा कि ये दावे झूठे हैं और सामने आए वीडियो सामान्य प्रक्रिया दिखाते हैं.

LCA Tejas: दुबई एयर शो के दौरान आज स्वदेशी लड़ाकू फाइटर प्लेन तेजस दुर्घटना का शिकार हो गया. क्रैश स्थानीय समय अनुसार, 2 बजकर 10 मिनट पर हुआ. जिसमें पायलट की भी मौत हो गई. जिसके बाद भारतीय हल्के लड़ाकू विमान तेजस को लेकर सोशल मीडिया पर कई भ्रामक वीडियो तेजी से फैलने लगे. इनमें दावा किया जा रहा था कि तेजस में ऑयल लीक हुआ और यही वजह थी कि विमान के साथ तकनीकी दिक्कतें आईं. कुछ ऑनलाइन अकाउंट्स ने इन वीडियो को यह कहकर साझा किया कि भारतीय विमान ने शो में खराब प्रदर्शन किया. इन दावों ने लोगों के बीच चिंता और भ्रम पैदा कर दिया. लेकिन बीते गुरुवार को ही सरकार ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया. PIB Fact Check यूनिट ने साफ कहा कि वायरल वीडियो किसी भी तरह की खराबी नहीं दिखाते, बल्कि यह विमान की एक सामान्य और तय प्रक्रिया का हिस्सा है.

अधिकारियों के अनुसार वीडियो में जो तरल बहता दिखाई देता है, वह न तो ऑयल है और न ही किसी मशीन पार्ट से लीक हो रहा है. यह दरअसल Environmental Control System (ECS) और On-Board Oxygen Generating System (OBOGS) से निकली कंडेंस्ड वॉटर की ड्रेनिंग है. उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया खासकर ऐसे इलाकों में की जाती है जहां नमी ज्यादा होती है. दुबई जैसे शहर में, जहां हवा में नमी का स्तर काफी ऊंचा रहता है, यह ड्रेनिंग और भी स्पष्ट दिखाई देती है.

सोशल मीडिया पर फैल रहे दावे 'फर्जी'

Several propaganda accounts are circulating videos claiming that at the #DubaiAirshow 2025, the Indian LCA #Tejas Mk1 suffered an oil leakage.#PIBFactCheck



✅These claims are #Fake.



✅The videos show routine, intentional draining of condensed water from the aircraft's… pic.twitter.com/k4oQThqtA3 — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 20, 2025

भारतीय अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रहे दावे 'फर्जी' हैं और कुछ अकाउंट्स जानबूझकर इन वीडियो को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं ताकि तेजस के प्रदर्शन और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा सकें. सरकार ने यह भी बताया कि तेजस एमके-1 की क्षमता और भरोसेमंद प्रदर्शन में कोई कमी नहीं है. भारतीय वायुसेना का दल बीते सप्ताह Al Maktoum Airbase पर पहुंचा था और एयरशो में इसकी मौजूदगी दुनिया भर से आए दर्शकों का ध्यान खींच रही है. अधिकारियों ने अपील की है कि लोग सोशल मीडिया पर फैल रही ऐसी झूठी सूचनाओं पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें.

