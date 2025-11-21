FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में विभागों के बंटवारे में संजय टाइगर को मिला श्रम संसाधन विभाग, श्रेयसी सिंह को सूचना और खेल मंत्रालय और प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता और पर्यावरण विभाग, रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मिला

IAS टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी को क्यों मिला ₹1 करोड़ का अवॉर्ड?

Dollar vs Rupee: डॉलर के सामने रुपया ढेर, जानें क्यों आई इतनी बड़ी ऐतिहासिक गिरावट

Bihar Cabinet: बिहार में फाइनल हुआ विभागों का बंटवारा! पहली बार CM नीतीश कुमार को नहीं मिला गृह मंत्रालय, यहां देखें पूरी लिस्ट

Vivah Panchami 2025 Date: क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व

जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस

Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स

भारत

भारत

Tejas Crash in Dubai: Oil Leak की वजह से क्रैश हुआ तेजस? जानें सरकार ने क्या बताया

Tejas Crash in Dubai: सोशल मीडिया पर तेजस एमके-1 के Dubai Airshow 2025 में ऑयल लीक और तकनीकी खराबी के दावे फैलाए जा रहे थे. सरकार ने साफ कहा कि ये दावे झूठे हैं और सामने आए वीडियो सामान्य प्रक्रिया दिखाते हैं.

राजा राम

Updated : Nov 21, 2025, 05:32 PM IST

Tejas Crash in Dubai: Oil Leak की वजह से क्रैश हुआ तेजस? जानें सरकार ने क्या बताया

LCA Tejas: दुबई एयर शो के दौरान आज स्वदेशी लड़ाकू फाइटर प्लेन तेजस दुर्घटना का शिकार हो गया. क्रैश स्थानीय समय अनुसार, 2 बजकर 10 मिनट पर हुआ. जिसमें पायलट की भी मौत हो गई. जिसके बाद भारतीय हल्के लड़ाकू विमान तेजस को लेकर सोशल मीडिया पर कई भ्रामक वीडियो तेजी से फैलने लगे. इनमें दावा किया जा रहा था कि तेजस में ऑयल लीक हुआ और यही वजह थी कि विमान के साथ तकनीकी दिक्कतें आईं. कुछ ऑनलाइन अकाउंट्स ने इन वीडियो को यह कहकर साझा किया कि भारतीय विमान ने शो में खराब प्रदर्शन किया. इन दावों ने लोगों के बीच चिंता और भ्रम पैदा कर दिया. लेकिन बीते गुरुवार को ही सरकार ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया. PIB Fact Check यूनिट ने साफ कहा कि वायरल वीडियो किसी भी तरह की खराबी नहीं दिखाते, बल्कि यह विमान की एक सामान्य और तय प्रक्रिया का हिस्सा है. 

अधिकारियों के अनुसार वीडियो में जो तरल बहता दिखाई देता है, वह न तो ऑयल है और न ही किसी मशीन पार्ट से लीक हो रहा है. यह दरअसल Environmental Control System (ECS) और On-Board Oxygen Generating System (OBOGS) से निकली कंडेंस्ड वॉटर की ड्रेनिंग है. उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया खासकर ऐसे इलाकों में की जाती है जहां नमी ज्यादा होती है. दुबई जैसे शहर में, जहां हवा में नमी का स्तर काफी ऊंचा रहता है, यह ड्रेनिंग और भी स्पष्ट दिखाई देती है.

यह भी पढ़ें: Tejas Crash in Dubai Air Show: दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video

सोशल मीडिया पर फैल रहे दावे 'फर्जी'

भारतीय अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रहे दावे 'फर्जी'  हैं और कुछ अकाउंट्स जानबूझकर इन वीडियो को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं ताकि तेजस के प्रदर्शन और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा सकें. सरकार ने यह भी बताया कि तेजस एमके-1 की क्षमता और भरोसेमंद प्रदर्शन में कोई कमी नहीं है. भारतीय वायुसेना का दल बीते सप्ताह Al Maktoum Airbase पर पहुंचा था और एयरशो में इसकी मौजूदगी दुनिया भर से आए दर्शकों का ध्यान खींच रही है. अधिकारियों ने अपील की है कि लोग सोशल मीडिया पर फैल रही ऐसी झूठी सूचनाओं पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

