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तमिलनाडु के CM बनने जा रहे थलपति विजय को खुद के बेटे जेसन संजय ने किया अनफॉलो?

एक्टर से नेता बने थलपति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. इस बीच उनके बेटे जेसन संजय चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि विजय की जीत के बाद उनके बेटे ने उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है.

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Kusum Lata

Updated : May 06, 2026, 01:32 PM IST

तमिलनाडु के CM बनने जा रहे थलपति विजय को खुद के बेटे जेसन संजय ने किया अनफॉलो?

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि विजय के बेटे ने उन्हें सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है. 

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थलपति विजय जल्द ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. अपने पॉलिटिकल डेब्यू में ही सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाले विजय चर्चा में हैं. इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद उनकी पर्सनल लाइफ और फैमिली भी चर्चा में आ गई है. सोशल मीडिया पर दावाब किया जा रहा है कि विजय के बेटे जेसन संजय ने उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. (ये भी पढ़ें: CM कुर्सी से केवल 5 सीट दूर थलपति विजय, कांग्रेस के बाद किसका मिलेगा साथ?)

जेसन संजय इंस्टाग्राम पर केवल 38 लोगों को फॉलो करते हैं. इनमें एक्टर विजय सेतुपति, फरहान अख्तर, नेटफ्लिक्स, प्राइम, अनुराग कश्यप आदि शामिल हैं, लेकिन वो अपने पिता थलपति विजय को फॉलो नहीं करते हैं. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि जेसन संजय ने अपने पिता को अनफॉलो कर दिया है, वहीं कुछ यूजर्स का दावा है कि जेसन संजय ने कभी अपने पिता को सोशल मीडिया पर फॉलो ही नहीं किया था.

फरवरी में पत्नी ने दी थी तलाक की अर्ज़ी

विजय की पर्सनल लाइफ के चर्चा में होने की एक बड़ी वजह ये है कि उनकी पत्नी संगीता ने इस साल फरवरी में तलाक की अर्जी दी थी. संगीता और विजय की शादी साल 1999 में हुई थी. इस शादी से दोनों के दो बच्चे हैं- बेटा जेसन संजय और बेटी दिव्या साशा. दिव्या साशा पब्लिक लाइफ से दूर हैं, वहीं जेसन संजय फिल्म डायरेक्टर बन गए हैं, उनकी पहली फिल्म जल्द ही रिलीज़ होने वाली है.

संगीता ने इस साल फरवरी में तलाक के लिए आवेदन दिया है. अपनी अर्जी में संगीता ने लिखा है कि उन्हें विजय का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसकी वजह से वो मानसिक तनाव से जूझ रही हैं. संगीता ने अपनी अर्जी में लिखा है कि वो अब विजय पर भरोसा नहीं कर सकतीं और उनसे अलग होना चाहती हैं. फिलहाल तलाक फाइनल नहीं हुआ है.

तलाक की इस अर्जी के बाद मार्च में भी खबर आई थी कि संजय जेसन ने अपने ऑफिशियल नाम से अपने पिता के नाम का इनिशियल v हटा लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेसन संजय ने अपना नाम Jason Sanjay V  से बदलकर Jason Sanjay S कर लिया है. हालांकि, उनके X और Insta अकाउंट पर उनका नाम Jason Sanjay ही दिख रहा है.

किसके साथ रिलेशनशिप में हैं विजय?

सोशल मीडिया की मानें तो विजय और एक्ट्रेस तृशा कृष्णन रिलेशनशिप में हैं. हालांकि, दोनों की तरफ से न तो रिलेशनशिप की पुष्टि की गई है और न ही खंडन किया गया है. मार्च में चेन्नई में दोनों ने एक शादी साथ में अटेंड की थी, जिससे उन दोनों के रिश्ते में होने की चर्चा तेज़ हुई थी.

तमिलनाडु चुनाव में विजय का बंपर डेब्यू

तमिलनाडु चुनाव में थलपति विजय ने धमाकेदार डेब्यू किया है. उनकी पार्टी TVK ने राज्य की 234 में से 108 सीटों पर जीत दर्ज की है. विजय बहुमत के आंकड़े से 10 सीट दूर हैं, उन्हें 5 सीटों के साथ कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया है. सरकार बनाने के लिए विजय को 5 और विधायकों के समर्थन की ज़रूरत है. संभावना जताई जा रही है कि ये समर्थन वो आसानी से जुटा लेंगे.

ये भी पढ़ेंः कैसे तय होता है बहुमत का आंकड़ा? ये फॉर्मूला जान लेंगे, तो कभी नहीं होंगे कन्फ्यूज़

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