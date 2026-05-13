क्या जहर से हुई प्रतीक यादव की मौत? सिविल अस्पताल के निदेशक ने बताई पूरी कहानी

प्रतीक यादव की अचानक हुई मौत ने सभी को चौंका दिया है. 13 मई की सुबह सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया. अस्पताल के निदेशक ने बताया कि शुरुआती जांच में पॉइजनिंग का संदिग्ध मामला लग रहा था.

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया है. 13 मई की सुबह सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रतीक यादव को मृत घोषित किया. सिविल अस्पताल के निदेशक ने बताया है कि शुरुआती जांच में पॉइजनिंग का मामला लग रहा था. मौत के असल कारण का खुलासा पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट से होगा. (ये भी पढ़ें- पत्नी अपर्णा पर प्रतीक यादव ने लगाए थे गंभीर आरोप, अचानक हुई मौत का सस्पेंस बढ़ा)

सिविल अस्पताल के निदेशक ने क्या बताया?

सिविल अस्पताल के निदेशक ने बताया कि सुबह-सुबह प्रतीक यादव का ड्राइवर अस्पताल पहुंचा. उसने बताया- भैया की तबीयत खराब हो गई है. ड्राइवर के साथ जब डॉक्टर प्रतीक यादव के घर पहुंचे थे उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी. उन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया, यहां जांच के बाद उन्हें ब्रॉट डेड घोषित किया गया. उन्होंने बताया कि शुरुआती तौर पर मामला पॉइजिनिंग का लगा, जिसके चलते उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए KGMU भेजा गया है.

लंग्स की बीमारी से जूझ रहे थे प्रतीक यादव

मिली जानकारी के मुताबिक प्रतीक यादव लंबे समय से फेफडे़ की बीमारी से जूझ रहे थे. कुछ वक्त पहले उन्हें मेदांता अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था. ये भी कहा जा रहा है कि प्रतीक डिप्रेशन से जूझ रहे थे. फिलहाल मौत का कारण सामने नहीं आया है.

घर पर नहीं थीं अपर्णा यादव

12 मई को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए अपर्णा गुवाहाटी गई हुई थीं. घटना के वक्त वह शहर से बाहर थीं. अपर्णा के भाई अमन सिंह बिष्ट प्रतीक के साथ थे.

कौन थे प्रतीक यादव

प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे. वह 38 साल के थे. प्रतीक यादव का पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय है, लेकिन वो खुद पॉलिटिक्स से दूर रहे. उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है. मुलायम सिंह यादव तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे. केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे. प्रतीक के बड़े भाई अखिलेश यादव भी यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिलहाल लोकसभा सांसद हैं. उनकी भाभी डिंपल यादव लोकसभा सांसद है. उनकी पत्नी अपर्णा यादव राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं.

