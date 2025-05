भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी संगठनों पर एयर स्ट्राइक की थी, तब पाकिस्तान ने झूठ बोला और कहा कि उसने भारत के राफेल विमानों को मार गिराया है. अब भारतीय सैन्य अधिकारियों ने मामले का खुलासा किया है.

भारत के हमलों से तिलमिलाए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई झूठ फैलाए. पाकिस्तान ने दावा किया की उसने भारत के राफेल विमानों को मार गिराया है. लेकिन भारतीय सैन्य अधिकारियों ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और ऑपरेशन सिंदूर, इसके प्रभाव और परिणामों पर महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करते हुए कहा कि 'उद्देश्य हासिल कर लिया गया है.' ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग एयर मार्शल ए.के. भारती, डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, मेजर जनरल एस.एस. शर्मा और वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने की.

भारतीय सेना ने किया खुलासा

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराए जाने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए एयर मार्शल ए.के. भारती ने इन दावों की पुष्टि या खंडन नहीं किया, बल्कि कहा कि 'नुकसान किसी भी युद्ध परिदृश्य का हिस्सा हैं.' भारतीय सेना ने रविवार को कहा, "हम युद्ध की स्थिति में हैं और नुकसान इसका एक हिस्सा है. सवाल यह है कि क्या हमने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है? इसका जवाब है हां. जहां तक ​​विस्तृत जानकारी का सवाल है, इस समय मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम अभी भी युद्ध में हैं और विरोधी को बढ़त दे रहे हैं. हमारे सभी पायलट घर वापस आ गए हैं."

#WATCH | Delhi: #OperationSindoor | Air Marshal AK Bharti says, "...All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home..." pic.twitter.com/4EvWb6PeGQ

अधिकारियों ने बताया कि 7 मई से 10 मई के बीच नियंत्रण रेखा पर तोपखाने और छोटे हथियारों से गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना के लगभग 35 से 40 जवान मारे गए हैं. भारतीय सेना ने कहा कि दूसरे पक्ष ने भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इतनी तेजी से और सटीक तरीके से जवाबी हमला किया जाएगा.

