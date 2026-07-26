धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब पंजाब सरकार के ये 2 मंत्री देंगे इस्तीफा? AAP पर बढ़ा दबाव, जानिए क्या है विवाद

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने का असर अब पंजाब की राजनीति पर दिखने लगा है. कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने भगवंत मान सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया है.

पंजाब के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग उठ रही है

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने जंतर-मंतर की तर्ज पर सड़कों पर आंदोलन करने की बात कही

बीजेपी और अकाली दल ने आप पर पंजाब में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का ओराप लगाया

बीजेपी नेता सिरसा ने कहा दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने वाली आप पंजाब परीक्षा पर मौन है

केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का असर अब पंजाब की राजनीति में साफ तौर पर दिखने लगा है. दिल्ली में NEET पेपर लीक विवाद के बाद इस्तीफा होने से विपक्षी पार्टियों को पंजाब की भगवंत मान सरकार पर हमला बोलने का एक बड़ा नैतिक आधार मिल गया है. कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और शिरोमणि अकाली दल ने एक सुर में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह से तुरंत इस्तीफा मांगने के लिए मोर्चा खोल दिया है.

कांग्रेस का मान सरकार पर बड़ा हमला

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं के संघर्ष की जीत बताया है. उन्होंने शनिवार (25 जुलाई 2026) को कहा कि जब राष्ट्रीय स्तर पर पेपर लीक की जिम्मेदारी तय हो सकती है, तो पंजाब में क्यों नहीं? वड़िंग ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के शासनकाल में पंजाब में ग्रुप-बी, कक्षा 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा, फार्मासिस्ट भर्ती, नायब तहसीलदार और कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं.

उन्होंने याद दिलाया कि जब भी युवाओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, भगवंत मान सरकार ने उन पर लाठियां बरसाईं. राजा वड़िंग ने चेतावनी दी है कि यदि पंजाब के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तो कांग्रेस दिल्ली के जंतर-मंतर की तर्ज पर पंजाब की सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी.

बीजेपी और अकाली दल ने घेरा

बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के दोहरे रवैये पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जो आप नेता दिल्ली में छात्रों के साथ खड़े होकर राजनीति कर रहे थे, वे पंजाब में लगातार हो रहे पेपर लीक और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ पर पूरी तरह चुप हैं. सिरसा ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापकों को भी उनके पुराने वादों की याद दिलाते हुए कहा कि उन्हें पंजाब जाकर भी वहां के युवाओं के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए.

दूसरी तरफ, शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने आरोप लगाया कि पंजाब में पिछले साढ़े चार सालों में आधा दर्जन से ज्यादा परीक्षा घोटाले हो चुके हैं, जिससे करीब 5 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में लटक गया है. उन्होंने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल से इस नाकामी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दोनों मंत्रियों को पद से हटाने की मांग की है.

पंजाब सरकार और CJP पर बढ़ा नैतिक दबाव

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था और CJP के मंच से मोदी सरकार को घेरा था. अब वही दांव आप पर उल्टा पड़ता दिख रहा है. विपक्ष का कहना है कि दूसरे राज्यों में नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली पार्टी अपने राज्य में परीक्षा तंत्र के बार-बार फेल होने पर चुप्पी साधे बैठी है.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने पंजाब सरकार और आप आलाकमान को बैकफुट पर ला दिया है. हालांकि, भगवंत मान सरकार की ओर से इस पूरे सियासी घमासान पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी दल एकजुट होकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति गरमाना तय है.

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