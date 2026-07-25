एग्जाम माफिया, एंटी-नेशनल ताकतों को करारा जवाब, PM को धन्यवाद और फिर जय जगन्नाथ… धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी की अहम बातें

धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें शिक्षा मंत्री के तौर पर यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया और उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 10 दिनों से देश में जो कुछ हो रहा है, उससे वह बेहद दुखी हैं.

नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी की शनिवार (25 जुलाई, 2026) को सरकार से होने जा रही तीसरी मीटिंग से पहल ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है. धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्तीफे का ऐलान करते हुए देश के युवाओं के नाम दो पेज की चिट्ठी भी पोस्ट की है.

धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे में एग्जाम माफिया और एंटी-नेशनल ताकतों का जिक्र करते हुए लिखा है कि वह नहीं चाहते कि छात्रों से जुड़े इतने अहम मुद्दे का गलत लाभ उठाया जाए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्हें शिक्षा मंत्री के तौर पर यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद किया और उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 10 दिनों से देश में जो कुछ हो रहा है, उससे वह बेहद दुखी हैं. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं है. युवा देश की असली ताकत हैं और वह उसे भ्रम जाल में नहीं फंसने देंगे, ये उनका संकल्प है.

देश के युवाओं के लिए धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी में क्या?

देश के युवाओं को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने चिट्ठी की शुरुआत में लिखा, 'मेरे युवा साथियों, मैं पिछले चार दशकों से भी ज्यादा समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं. मेरा सदैव विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है.' धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि वह देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करते हैं और युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है.

नीट पेपर लीक पर क्या बोले धर्मेंद्र प्रधान?

नीट पेपर लीक मामले पर धर्मेंद्र प्रधान ने चिट्ठी में लिखा कि जब 3 मई की परीक्षा में अनियमितता की बात सामने आई तो सरकार ने तुंरत एक्शन लिया, सीबीआई को जांच सौंपी और परीक्षा रद्द कर दी. फिर परीक्षा करवाई गई. इसके साथ ही सरकार ने कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट यानी सीबीटी मोड में अगले साल से परीक्षा आयोजित करवाने का फैसला किया.

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता रही कि 20 लाख से ज्यादा छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए. इसके लिए Whole of Government Approach के तहत काम किया गया. उन्होंने बताया कि इसमें केंद्र सरकार के साथ राज्य, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही. 21 जून को छात्रों, अभिभावक और माता-पिता के सहयोग से 21 जून, 2026 को परीक्षा पूर्ण हुई.

एग्जाम माफिया और एंटी-नेशनल ताकतों को धर्मेंद्र प्रधान का करारा जवाब

धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि वह एग्जाम माफिया की वजह से किसी मेधावी छात्र का भविष्य खराब नहीं होने देंगे और उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक की बात सामने आने के बाद ये उनका संकल्प था और उन्होंने जिम्मेदारी ली और परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा.

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दोबारा हुई नीट परीक्षा का 16 जुलाई को रिजल्ट आया, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली, लेकिन इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा ड़ालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ.

धर्मेंद्र प्रधान ने बताई अपनी पीड़ा

धर्मेंद्र प्रधान ने चिट्ठी में बताया कि पिछले 10 दिनों से देश में जो माहौल है, उसे देखकर वह बेहद दुखी हैं. उन्होंने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं है. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह देश की युवाशक्ति, इस देश की असली ताकत है, देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है.

जंतर-मंतर प्रदर्शन पर क्या बोले धर्मेंद्र प्रधान?

जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में एक महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे छात्रों और अभिभावकों के प्रदर्शन को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'देश में जो स्थिति बनी है, इसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, देश के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री जी भेज दिया है.'

जय जगन्नाथ के आशीर्वाद से अच्छे भविष्य की कामना

धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी से उनके मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की. साथ ही मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियो के साथ उन सभी लोगों का भी आभार व्यक्त किया, जिनके साथ उन्होंने काम किया. उन्होंने कहा कि देश उनके जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता है.

धर्मेंद्र प्रधान ने अच्छे भविष्य की कामना करते हुए लिखा, 'प्रभु श्रीजगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप से स्वयं को समर्पित रखूंगा.'

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