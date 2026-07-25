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पिछले हफ्ते ही रिजाइन देने वाले थे धर्मेंद्र प्रधान... शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

पिछले हफ्ते ही रिजाइन देने वाले थे धर्मेंद्र प्रधान... शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी

पहली बार पिछले हफ्ते जब धर्मेंद्र प्रधान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी. दूसरा अटेंप्ट शुक्रवार शाम यानी 24 जुलाई को किया गया, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की घोषणा करने के लिए कहा गया था. 

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Neelam

Updated : Jul 25, 2026, 07:14 PM IST

पिछले हफ्ते ही रिजाइन देने वाले थे धर्मेंद्र प्रधान... शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी

धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले हफ्ते ही कर दी थी इस्तीफे की पेशकश (Image Source: ANI)

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धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, इससे पहले भी वह दो बार इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे. पिछले हफ्ते दो बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की पेशकश की थी.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दो पन्नों की एक चिट्ठी पोस्ट करके शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे का ऐलान किया है, लेकिन वह पिछले हफ्ते ही इस्तीफा देने वाले थे. रिपोर्ट के अनुसार पहली बार पिछले हफ्ते जब धर्मेंद्र प्रधान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी. दूसरा अटेंप्ट शुक्रवार शाम यानी 24 जुलाई को किया गया, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की घोषणा करने के लिए कहा गया था. 

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और सरकार की तीसरी बैठक भी हो गई है. कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका से मुलाकात की.

यह भी पढ़ें:- '10 दिनों से बहुत पीड़ा में हूं...', इस्‍तीफा देते वक्‍त भावुक होकर क्‍या-क्‍या बोले धर्मेंद्र प्रधान?

सीजेपी ने तीन मांगें सरकार के सामने रखी थीं, जिनमें से दो शुक्रवार को ही सरकार ने मान ली थीं और तीसरी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा थी. यह देखा जाना बाकी है कि सरकार सीजेपी की बाकी दो अहम मांगों को कैसे संभालती है, जिनमें तीन मई को आयोजित नीट परीक्षा रद्द होने के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देना और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेना शामिल है.

प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की है कि भारत सरकार, द्रुत कार्य बल (RAF) के प्रमुख और दिल्ली पुलिस आयुक्त उन छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें, जिनकी उनके सुक्षा बलों ने कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई की थी.

यह भी पढ़ें:- एग्जाम माफिया, एंटी-नेशनल ताकतों को करारा जवाब, PM को धन्यवाद और फिर जय जगन्नाथ… धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी की अहम बातें

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