धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, 'देश में जो स्थिति बनी है, इसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाएं, इसी पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री जी को सौंप दिया है.'

चिट्ठी में बोले धर्मेंद्र प्रधान- देश में जो स्थिति है उससे दुखी हूं

'पिछले 10 दिनों से पीड़ा में हूं.'

धर्मेंद्र प्रधान बोले- ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठता का विषय नहीं.

'युवाशक्ति देश की असली ताकत है.'

धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए देश के युवाओं के नाम दो पन्नों की जो चिट्ठी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, उसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया है. इस्तीफे का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, वह नहीं चाहते कि छात्रों से जुड़े इस गंभीर मुद्दे का एंटी नेशनल ताकतें लाभ उठाएं.

इस्तीफा देते हुए भावुक हुए धर्मेंद्र प्रधान

नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की घोषणा की. धर्मेंद्र प्रधान ने चिट्ठी में बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर और देशभर में जो स्थिति है, उसे देखकर वह दुखी हैं. उन्होंने लिखा, 'पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है. यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है.' उन्होंने कहा कि यह देश की युवाशक्ति, इस देश की असली ताकत है, देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है.

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'देश में जो स्थिति बनी है, इसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, देश के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री जी भेज दिया है.

सरकार और सीजेपी की तीसरी बैठक से पहले आया इस्तीफा

नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में एक महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे छात्रों और अभिभावकों के प्रदर्शन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान किया. सीजेपी की सरकार के साथ दो बैठक हो चुकी हैं और तीसरी शनिवार (25 जुलाई, 2026) को हुई. तीसरी बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया. शुक्रवार को हुई बैठक में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिले थे, जिसमें सरकार ने सीजेपी की दो मांगें मान ली थीं, जबकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तीसरी मांग के लिए सरकार ने एक दिन का और समय लिया था.

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा सीजेपी की दो मांगें छात्रों के पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा और आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाना शामिल है. सीजेपी ने मांग की थी कि नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने सुसाइड कर लिया उनके पीड़ित परिवारों को सरकार मुआवजा दे, जबकि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए.



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