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पेपर लीक आंदोलन से ही छात्र नेता बने थे धर्मेंद्र प्रधान, जानिए 1997 के उस प्रोटेस्ट की कहानी

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

पेपर लीक आंदोलन से ही छात्र नेता बने थे धर्मेंद्र प्रधान, जानिए 1997 के उस प्रोटेस्ट की कहानी

देश में NEET-UG पेपर लीक विवाद को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक पुराना आंदोलन फिर से सुर्खियों में आ गया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 23, 2026, 08:17 AM IST

पेपर लीक आंदोलन से ही छात्र नेता बने थे धर्मेंद्र प्रधान, जानिए 1997 के उस प्रोटेस्ट की कहानी

धर्मेंद्र प्रधान (Image Source- X/@dpradhanbjp)

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  • ओडिशा में 1997 के पेपर लीक विवाद के दौरान छात्र नेता के रूप में उभरे थे धर्मेंद्र प्रधान 
  • 1,500 छात्रों के साथ प्रदर्शन किया था, लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए थे
  • 18 साल की उम्र से छात्र राजनीति शुरू करने वाले धर्मेंद्र प्रधान ABVP के राष्ट्रीय सचिव रहे 
  • आज पेपर लीक के मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री के रूप में उनके इस्तीफे की हो रही मांग

बात 1997 की है, जब ओडिशा में कांग्रेस की सरकार थी और जानकी वल्लभ पटनायक मुख्यमंत्री हुआ करते थे. भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री के निजी आवास से कुछ ही दूरी पर राज्य सचिवालय के बाहर करीब 1,500 छात्र एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे थे. वजह थी- परीक्षा का पेपर लीक हो जाना. इस पूरे विरोध-प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे युवा छात्र नेताओं में एक प्रमुख चेहरा धर्मेंद्र प्रधान का भी था, जो आज देश के शिक्षा मंत्री हैं.

'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, धर्मेंद्र प्रधान ने 18 साल की उम्र में छात्र राजनीति में कदम रखा था. वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उभरे. उत्कल यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी (मानव विज्ञान) की पढ़ाई करने वाले प्रधान 1994 से 1997 के बीच दो बार ABVP के राष्ट्रीय सचिव भी रहे. 

पेपर लीक के खिलाफ 1997 में हुआ था प्रदर्शन

1997 में जब ओडिशा में पेपर लीक का विवाद गहराया, तब धर्मेंद्र प्रधान ABVP के राष्ट्रीय सचिव थे और भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे. उत्कल यूनिवर्सिटी में उनके जूनियर रहे प्रशांत राउत (जो अब भुवनेश्वर के एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं) उस दिन को याद करते हुए बताते हैं कि सचिवालय के बाहर करीब 1,500 छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन अचानक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ा रुख अपनाया. 

धर्मेंद्र प्रधान की बेरहमी से हुई थी पिटाई

राउत ने बताया, "हम सब काफी डर गए थे. उस दिन पुलिस ने धर्मेंद्र प्रधान की बहुत बेरहमी से पिटाई की थी, जिससे उन्हें कई जगह फ्रैक्चर भी आए थे." राउत ये भी बताते हैं कि उस दौर में कॉलेज चुनाव काफी हिंसक होते थे. एक चुनाव के दौरान जब लगा कि प्रधान जीतने वाले हैं, तो राजनीतिक विरोधियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था. राउत के शब्दों में, "वे तो किस्मत के धनी थे कि उस दिन जिंदा बच गए." 

छात्र राजनीति से आए मुख्य धारा में

छात्र राजनीति के इसी दौर ने धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक करियर की नींव रखी. 2021 में शिक्षा मंत्री बनने से पहले उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली. ओडिशा में भाजपा के संगठन को मजबूत करने में उनका बड़ा योगदान माना जाता है, जिसका नतीजा 2024 में दिखा जब राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी और नवीन पटनायक के 24 साल पुराने शासन का अंत हुआ. 

आज फिर पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर हैं हजारों छात्र

आज 1997 का यह वाकया एक बार फिर चर्चा में आ गया है, और इसकी वजह है हाल ही में हुआ NEET-UG पेपर लीक विवाद. मेडिकल प्रवेश परीक्षा में धांधली के खिलाफ जब नई दिल्ली में हजारों छात्र सड़कों पर उतरे, तो उन पर पुलिस कार्रवाई हुई. लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों के कारण कई छात्र घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. यहां तक कि 21 साल की एक छात्रा को गंभीर चोटों के कारण आईसीयू में भर्ती करना पड़ा. 

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कर रहे मांग

विडंबना यह है कि जिस पेपर लीक के मुद्दे से कभी धर्मेंद्र प्रधान की राजनीति को पहचान मिली थी, आज उसी मुद्दे पर विपक्ष उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक NEET मुद्दे पर निष्पक्ष चर्चा संभव नहीं है. दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू का कहना है कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वह संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है.

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