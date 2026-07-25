Dharmendra Pradhan Resign: 'देवेंद्र फडणवीस होंगे अगले शिक्षा मंत्री', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देते ही संजय राउत ने क्यों कर दिया ऐसा दावा?

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संजय राउत का दावा है कि देवेंद्र फडणवीस अगले शिक्षा मंत्री होंगे. उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है और उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है.
शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही महाराष्ट्र में हलचल शुरू हो गई है. शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने ऐसा दावा कर दिया है, जिससे महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री को लेकर भी रेस शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं. संजय राउत का दावा है कि देवेंद्र फडणवीस अगले शिक्षा मंत्री होंगे. उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है और उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है. अगर संजय राउत का यह दावा सच साबित होता है तो फिर महाराष्ट्र में नया मुख्यमंत्री बनना भी तय है.
VIDEO | Mumbai: As Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigns, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut (@rautsanjay61) claims, “Devendra Fadnavis can be given Education Ministry.”— Press Trust of India (@PTI_News) July 25, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/q60IznYObs