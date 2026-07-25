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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Dharmendra Pradhan Resign: 'देवेंद्र फडणवीस होंगे अगले शिक्षा मंत्री', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देते ही संजय राउत ने क्यों कर दिया ऐसा दावा?

संजय राउत का दावा है कि देवेंद्र फडणवीस अगले शिक्षा मंत्री होंगे. उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है और उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है.

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Neelam

Updated : Jul 25, 2026, 04:52 PM IST

Dharmendra Pradhan Resign: 'देवेंद्र फडणवीस होंगे अगले शिक्षा मंत्री', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देते ही संजय राउत ने क्यों कर दिया ऐसा दावा?

कौन होगा अगला शिक्षा मंत्री, संजय राउत ने बता दिया (Image Source: ANI)

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