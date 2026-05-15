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'भोजशाला में अब मुस्लिम नहीं पढ़ सकेंगे नमाज़', MP हाईकोर्ट के फैसले की 5 अहम बातें

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार जिले की भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर माना है. कोर्ट ने ASI के साल 2003 के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें हिंदुओं को मंगलवार को पूजा करने और मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई थी.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 15, 2026, 03:53 PM IST

'भोजशाला में अब मुस्लिम नहीं पढ़ सकेंगे नमाज़', MP हाईकोर्ट के फैसले की 5 अहम बातें

MP हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार की भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर माना है. फोटो- ANI

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धार की भोजशाला मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 15 मई को फैसला दिया. बेंच ने कहा कि यह परिसर एक हिंदू मंदिर है. धार की भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपने-अपने दावे करते रहे हैं. हिंदू पक्ष का दावा था कि यह वाग्देवी का मंदिर है. वहीं, मुस्लिम पक्ष का दावा था कि यह कमाल मौला मस्जिद है. 

हाईकोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें?

- विवादित परिसर हिंदू मंदिर है. यह देवी सरस्वती का मंदिर है, जहां राजा भोज के समय में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी.

- सरकार की जिम्मेदारी केवल ढांचे का संरक्षण करना नहीं, उसके गर्भगृह की पवित्रता का संरक्षण सुनिश्चित करना भी है.

- ASI का साल 2003 का मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज़ से जुड़ा फैसला खारिज.

- मुस्लिम पक्ष धार जिले के अंदर दूसरी जमीन या फिर मस्जिद बनवाने की मांग राज्य सरकार से कर सकता है.

- ASI पहले की तरह ही भोजशाला परिसर की देखरेख करेगी, लेकिन भोजशाला मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र का रखरखाव कौन करेगा यह केंद्र सरकार और ASI मिलकर तय कर सकते हैं.

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा?

हाई कोर्ट ने कहा, 'ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि विवादित स्थान एक परमार वंश के राजा भोज के समय में एक भोजशाला थी, जहां संस्कृत की पढ़ाई की जाती थी. इसे ध्यान में रखते हुए, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और कुलदीप तिवारी की याचिकाओं पर यह अदालत फैसला सुनाती है कि भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद की विवादित जगह एक संरक्षित इमारत है. इसकी धार्मिक प्रकृति एक भोजशाला की है जहां वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है.'

कोर्ट ने कहा, 'हर सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वो प्राचीन इमारतों और ढांचों का संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके गर्भगृह की पवित्रता का भी संरक्षण करे. तीर्थयात्रियों को मूलभूत सुविधा प्रदान करना, स्थानों का उचित रखरखाव और कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है. उस स्थान से जुड़े देव-देवियों की पवित्रता और प्रकृति का संरक्षण भी सरकार की जिम्मेदारी है. '

कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं की मांग है कि लंदन के म्यूजियम से देवी सरस्वती की मूर्ति वापस लाई जाए, ताकि उसे भोजशाला परिसर में स्थापित किया जा सके. सरकार मूर्ति को वापस लाने की मांग पर विचार कर सकती है. 

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