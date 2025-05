India- Pakistan Tension के बीच DGMO लेफ्टिनेंट जनरला राजीव घई और भारत की तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने 12 मई को दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे झूठ को फैक्ट चेक किया गया. इसके साथ ही DGMO ने भारत के सुरक्षा चक्र की तारीफ करते हुए कहा कि इसे भेद पाना पाकिस्तान के लिए संभव ही नहीं है. बता दें कि भारत के पास मल्टी-लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसे भेद पाना बेहद मुश्किल है.

DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, 'हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक्स को भेदना बेहद मुश्किल है. मैंने देखा कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वो मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं. 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ऐशेज़ खेलाग या था. ऑस्ट्रेलिया को दो बोलर्स ने इंग्लैंड का पूरा बैटिंग लाइन अप तबाह कर दिया था. तब ऑस्ट्रेलिया में कहावत बनी- 'ऐशेज़ टू ऐशेज. धूल में धूल मिला दी. थॉमो चूकेगा तो लिली पकड़ लेगा.' आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप सारे लेयर्स क्रॉस कर भी लें तो किसी न किसी लेयर का ग्रिड सिस्टम आपको हिट कर ही देगा.'

As our precise attacks on the terrorists were made without crossing LoC and international boundary, we speculated that Pakistan would also respond similarly. Accordingly, we had prepared our air defence beforehand



