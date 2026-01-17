FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IndiGo पर चला DGCA का हंटर, ₹22 करोड़ का ठोका जुर्माना, VP को हटाने का दिया निर्देश

IndiGo पर चला DGCA का हंटर, ₹22 करोड़ का ठोका जुर्माना, VP को हटाने का दिया निर्देश

दिल्ली-NCR में फिर GRAP-4 की पाबंदियां लागू, 400 पार पहुंचा AQI, इन चीजों पर लगी रोक

दिल्ली-NCR में फिर GRAP-4 की पाबंदियां लागू, 400 पार पहुंचा AQI, इन चीजों पर लगी रोक

RCB फैंस को मिली बड़ी खुशखबरी, IPL 2026 से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

RCB फैंस को मिली बड़ी खुशखबरी, IPL 2026 से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?

काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?

होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड

1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड

Homeभारत

भारत

IndiGo पर चला DGCA का हंटर, ₹22 करोड़ का ठोका जुर्माना, VP को हटाने का दिया निर्देश

IndiGo Flight Disruptions: DGCA ने इंडिगो के CEO को फ्लाइट ऑपरेशंस और क्राइसिस मैनेजमेंट में समग्र निगरानी की कमी को लेकर चेतावनी जारी की है. साथ ही एयरलाइन पर 22 करोड़ और 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 17, 2026, 11:12 PM IST

IndiGo पर चला DGCA का हंटर, ₹22 करोड़ का ठोका जुर्माना, VP को हटाने का दिया निर्देश

IndiGo

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिसंबर 2025 में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) को बड़े संकट से जूझना पड़ा था. हजारों फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन की वजह यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस मामले में जांच करने के बाद अब DGCA ने बड़ा एक्शन लिया है. डीजीसीए ने इंडिगो को दोषी मानते हुए 22.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही एयरलाइन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का निर्देश दिया है.

DGCA ने इंडिगो के CEO को फ्लाइट ऑपरेशंस और क्राइसिस मैनेजमेंट में समग्र निगरानी की कमी को लेकर चेतावनी जारी की है. वहीं, अकाउंटेबल मैनेजर (COO) को विंटर शेड्यूल 2025 और संशोधित उड़ान ड्यूटी समय सीमा नियमों के असर का सही आंकलन नहीं करने को लेकर वॉर्निंग दी गई है. डीजीसीए ने जांच में पाया कि इसी चूक के कारण एयरलाइन को ऑपरेशनल डिसरप्शन का सामना करना पड़ा.

3 लाख ज्यादा यात्री हुए थे परेशान

बता दें, दिसंबर 2025 में इंडिगो एयरलाइन की रुकावटों की वजह से कुल 2,507 फ्लाइटें कैंसिल और 1,852 में देरी हुई थी. जिसकी वजह से 3 लाख से ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था. इस मामले की जांच कर रही चार सदस्सीय कमेटी को ऑपरेशन का ओवर-ऑप्टिमाइजेशन, रेगुलेटरी तैयारी काफी नहीं होना और अन्य कमियां मिलीं.

डीजीसीए ने इस गलती के लिए एयरलाइन पर 22 करोड़ और 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही 6 अलग-अलग प्रावधानों के लिए 30-30 लाख फाइन लगाया है. यानी 1 करोड़ 80 लाख रुपये का. इसके अलावा 50 करोड़ रुपये का बैंक गारंटी के साथ एक सुधार ढांचा बनाया गया, जिसे इंडिगो सिस्टमिक रिफॉर्म एश्योरेंस स्कीम (ISRAS) नाम दिया गया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?
काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या है 94 अंक का रहस्य, चिता की राख पर क्यों लिखा जाता है ये नंबर?
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड
1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड
OTT Trending: 5000000000 बजट वाली 2 घंटे 28 मिनट की वो क्राइम-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाने के बाद भी अक्षय कुमार ने निभाया था पति धर्म
OTT Trending: 5000000000 बजट वाली 2 घंटे 28 मिनट की वो क्राइम-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाने के बाद भी अक्षय कुमार ने निभाया था पति धर्म
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Shukra Pradosh Vrat Katha: शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
Rashifal 16 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय 
मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
MORE
Advertisement