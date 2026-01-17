IndiGo पर चला DGCA का हंटर, ₹22 करोड़ का ठोका जुर्माना, VP को हटाने का दिया निर्देश

IndiGo Flight Disruptions: DGCA ने इंडिगो के CEO को फ्लाइट ऑपरेशंस और क्राइसिस मैनेजमेंट में समग्र निगरानी की कमी को लेकर चेतावनी जारी की है. साथ ही एयरलाइन पर 22 करोड़ और 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

दिसंबर 2025 में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) को बड़े संकट से जूझना पड़ा था. हजारों फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन की वजह यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस मामले में जांच करने के बाद अब DGCA ने बड़ा एक्शन लिया है. डीजीसीए ने इंडिगो को दोषी मानते हुए 22.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही एयरलाइन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का निर्देश दिया है.

DGCA ने इंडिगो के CEO को फ्लाइट ऑपरेशंस और क्राइसिस मैनेजमेंट में समग्र निगरानी की कमी को लेकर चेतावनी जारी की है. वहीं, अकाउंटेबल मैनेजर (COO) को विंटर शेड्यूल 2025 और संशोधित उड़ान ड्यूटी समय सीमा नियमों के असर का सही आंकलन नहीं करने को लेकर वॉर्निंग दी गई है. डीजीसीए ने जांच में पाया कि इसी चूक के कारण एयरलाइन को ऑपरेशनल डिसरप्शन का सामना करना पड़ा.

3 लाख ज्यादा यात्री हुए थे परेशान

बता दें, दिसंबर 2025 में इंडिगो एयरलाइन की रुकावटों की वजह से कुल 2,507 फ्लाइटें कैंसिल और 1,852 में देरी हुई थी. जिसकी वजह से 3 लाख से ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था. इस मामले की जांच कर रही चार सदस्सीय कमेटी को ऑपरेशन का ओवर-ऑप्टिमाइजेशन, रेगुलेटरी तैयारी काफी नहीं होना और अन्य कमियां मिलीं.

डीजीसीए ने इस गलती के लिए एयरलाइन पर 22 करोड़ और 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही 6 अलग-अलग प्रावधानों के लिए 30-30 लाख फाइन लगाया है. यानी 1 करोड़ 80 लाख रुपये का. इसके अलावा 50 करोड़ रुपये का बैंक गारंटी के साथ एक सुधार ढांचा बनाया गया, जिसे इंडिगो सिस्टमिक रिफॉर्म एश्योरेंस स्कीम (ISRAS) नाम दिया गया है.

