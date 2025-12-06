FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

इंडिगो संकट से जुड़ी बड़ी खबर, DGCA ने कारण बताओ नोटिस जारी किया

भारत

IndiGo के CEO को कारण बताओ नोटिस, सरकार ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

डीजीसीए के नोटिस में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स से पूछा गया कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? इतने यात्रियों की असुविधा के लिए आपके ऊपर पेनल्टी क्यों न लगाई जाए.

रईश खान

Updated : Dec 06, 2025, 11:31 PM IST

IndiGo के CEO को कारण बताओ नोटिस, सरकार ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम
इंडिगो फ्लाइट्स रद्द होने से देशभर में अफरा-तफरी का माहौल है. शनिवार (6 दिसंबर) को 850 से ज्यादा घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गईं. इस मामले में सरकार ने कड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने IndiGo के सीईओ शो-कॉज नोटिस भेजा है. नियामक ने 24 घंटे में एयलाइन से जवाब मांगा है. डीजीसीए ने स्पष्ट कहा कि नोटिस का जवाब नहीं दिया गया सख्त कार्रवाई की जाएगी.

डीजीसीए के नोटिस में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स से पूछा गया कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? इतने यात्रियों की असुविधा के लिए आपके ऊपर पेनल्टी क्यों न लगाई जाए. नियामक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी.

घरेलू उड़ानों के लिए किराये की सीमा की तय

वहीं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फ्लाइट्स के किराए की अधिकतम सीमा तय कर दी और इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी दिया. DGCA के आदेश में कहा गया है कि निर्धारित एयरलाइन की उड़ानों में आए व्यवधान और बड़ी संख्या में उड़ान रद्द होने के बाद कई रूटों पर हवाई किरायों में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है. इसे गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने यात्रा के दौरान अत्यधिक किराया वसूले जाने पर रोक लगाने के लिए घरेलू उड़ानों की अधिकतम किराया सीमा तय कर दी है.

सरकार ने कहा कि उड़ान रद्द होने के कारण क्षमता कम हो गई, जिसके चलते कुछ सेक्टरों में किराए असामान्य रूप से बढ़ गए. ऐसे में यात्रियों के हित में यह निर्णय लिया गया है.

नए फैसले के मुताबिक, 500 किलोमीटर तक के लिए अधिकतम किराया 7,500 रुपए, 500–1000 किलोमीटर तक के लिए 12,000 रुपए, 1000–1500 किलोमीटर तक के लिए 15,000 रुपए और 1500 किलोमीटर से अधिक के लिए 18,000 रुपए लिए जा सकेंगे। इसमें यूडीएफ, पीएसएफ और टैक्स शामिल नहीं हैं.

