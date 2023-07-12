FacebookTwitterYoutubeInstagram
Air India के विमान में कैसे घुस गया कंटेनर, DGCA जांच में जुटी, सामने आए चौंकाने वाला तथ्य

जुबिन गर्ग मौत मामले की सुनवाई पर हिमंत बिस्वा सरमा का रुख साफ, बोले-अदालत की प्रक्रिया का सम्मान जरूरी

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नहीं सुधर रहा पाकिस्तान, पुंछ-सांबा में दिखे ड्रोन, हाई अलर्ट पर सेना

इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय

टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम

भारत

Air India के विमान में कैसे घुस गया कंटेनर, DGCA जांच में जुटी, सामने आए चौंकाने वाला तथ्य

एयरलाइन ने कहा कि दिल्ली से न्यूयॉर्क (जेएफके) जाने वाली फ्लाइट AI101 को ईरानी एयरस्पेस के अचानक बंद होने के कारण टेकऑफ के तुरंत बाद दिल्ली लौटना पड़ा.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 16, 2026, 12:16 AM IST

Air India के विमान में कैसे घुस गया कंटेनर, DGCA जांच में जुटी, सामने आए चौंकाने वाला तथ्य
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एयर इंडिया विमान के इंजन में एक कंटेनर घुस गया. यह विमान दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन ईरानी एयरबेस बंद होने की वजह से वापस दिल्ली लौट आया. इस मामले में डीजीसीए ने जांच शुरू कर दी है.

एयरलाइन ने बताया कि यह घटना तब हुई जब एयरबस ए350 एयरपोर्ट पर घने कोहरे में टैक्सी कर रहा था. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इंजन के अंदर कोई बाहरी चीज कैसे फंस गई.

एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली से न्यूयॉर्क (जेएफके) जाने वाली फ्लाइट AI101 को ईरानी एयरस्पेस के अचानक बंद होने के कारण टेकऑफ के तुरंत बाद दिल्ली लौटना पड़ा.

प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में लैंडिंग के बाद, घने कोहरे में टैक्सी करते समय विमान एक बाहरी चीज से टकरा गया, जिससे उसके दाहिने इंजन को नुकसान हुआ. एयरलाइन ने बताया कि घटना के दौरान, विमान को सुरक्षित रूप से तय पार्किंग में खड़ा किया गया, जिससे बोर्ड पर मौजूद सभी यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित हुई. विमान को पूरी जांच और जरूरी मरम्मत के लिए ग्राउंडेड कर दिया गया है.

एयरलाइन ने चेतावनी दी है कि इससे ए350 रूट पर संभावित रुकावटें आ सकती हैं. हालांकि, आश्वासन दिया है कि वह प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था और रिफंड पर काम कर रही है.

एयरलाइन ने कहा, "एयर इंडिया हमारे यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है और उन्हें वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था या रिफंड के साथ सक्रिय रूप से मदद कर रहा है, जैसा वे चाहें. सुरक्षा एयर इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और एयरलाइन इस समय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

शुरुआती जांच के अनुसार, एक बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज टग टर्मिनल 3 के बैगेज मेक-अप एरिया में बैगेज कंटेनर ले जा रहा था. आवाजाही के दौरान, कथित तौर पर एक कंटेनर डॉली का एक पहिया निकल गया, जिससे कंटेनर टैक्सीवे इंटरसेक्शन पर पलट गया.

अधिकारियों के अनुसार, जब ग्राउंड इक्विपमेंट ऑपरेटर ने आते हुए विमान को देखा, तो वह बाकी कंटेनरों के साथ चला गया, लेकिन गिरा हुआ कंटेनर वहीं रह गया और बाद में विमान के नंबर 2 इंजन में चला गया.

(With IANS input)

इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय
टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम
