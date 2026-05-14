पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत, CM मोहन यादव ने जताया दुख, परिजनों के लिए 4-4 लाख देना का किया ऐलान

मध्यप्रदेश के देवास जिले में 14 मई गुरुवार को पटाखा फैक्ट्री में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया है. इस हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर भी आई है.

मध्यप्रदेश के देवास जिले में 14 मई गुरुवार को पटाखा फैक्ट्री में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया है. इस हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर भी आई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस हादसे में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है. हादसे की जानकारी लगते ही सीएम डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल जाने के निर्देश दिए. उन्होंने इस हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं.

हादसे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देवास जिले के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कई लोगों के हताहत होने का समाचार हृदय विदारक है. मैंने जिले के प्रभारी एवं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं. घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं. उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने एवं घायलों का निःशुल्क इलाज करने के लिये निर्देश दिए हैं. बाबा महाकाल से दिवंगतों की शांति, शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति तथा दुर्घटना में घायलों को त्वरित स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं.

देवास जिले के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कई लोगों के हताहत होने का समाचार हृदय विदारक है।



मैंने जिले के प्रभारी एवं उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं।… — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 14, 2026

पटाखा फैक्ट्री में अचानक हुआ विस्फोट

देवास दिले के टोंककला गांव की पटाखा फैक्ट्री में लगभग 400 से 500 लोग काम किया करते हैं. हालांकि, ये फैक्ट्री पिछले 6 या 8 महीने पहले ही बनी थी और अभी भी इसमें निर्माण चल रहा था. इसी तरह गुरुवार 14 मई को भी रोजाना की तरह काम हो रहा था, लेकिन फिर अचानक सुबह 11.30 बजे के आसपास फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था. लेकिन अभी तक ब्लास्ट की सही वजह का पता नहीं लग सका है और धमाके के सही कारणों की जांच की जा रही है.

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