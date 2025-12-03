FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कौन हैं 19 साल के देवव्रत? जिन्होंने 50 दिनों में 2000 मंत्रों का 'दंडकर्म पारायणम' किया पूरा, PM मोदी ने की प्रशंसा

कौन हैं 19 साल के देवव्रत? जिन्होंने 50 दिनों में 2000 मंत्रों का 'दंडकर्म पारायणम' किया पूरा, PM मोदी ने की प्रशंसा

Operation Sagar Bandhu: श्रीलंका में चक्रवात दित्वा ने मचाई तबाही, मेडिकल हेल्प लेकर कोलंबो पहुंचा IAF का विमान

Operation Sagar Bandhu: श्रीलंका में चक्रवात दित्वा ने मचाई तबाही, मेडिकल हेल्प लेकर कोलंबो पहुंचा IAF का विमान

IND vs SA 2nd ODI: रायपुर में भी चलेगा RO-KO का जलवा या गेंदबाजों की होगी बल्ले-बल्ले? जानें दूसरे वनडे मैच में कैसी रहेगी पिच

रायपुर में भी चलेगा RO-KO का जलवा या गेंदबाजों की होगी बल्ले-बल्ले? जानें दूसरे वनडे मैच में कैसी रहेगी पिच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दोस्ती असली है या सिर्फ दिखावा? अब पहचानना हुआ आसान,बस इन 5 इशारों पर दें ध्यान

दोस्ती असली है या सिर्फ दिखावा? अब पहचानना हुआ आसान,बस इन 5 इशारों पर दें ध्यान

क्या पुतिन के साथ चलता है उनका हमशक्ल? जानें रूसी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी से जुड़ा ये रहस्यमयी फेक्ट

क्या पुतिन के साथ चलता है उनका हमशक्ल? जानें रूसी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी से जुड़ा ये रहस्यमयी फेक्ट

Vegetables Cause Gas-Bloating: ठंड में गैस-कब्ज से हो रहा है बुरा हाल? इन 5 सब्जियों को तुरंत करें डाइट से बाहर

Vegetables Cause Gas-Bloating: ठंड में गैस-कब्ज से हो रहा है बुरा हाल? इन 5 सब्जियों को तुरंत करें डाइट से बाहर

Homeभारत

भारत

कौन हैं 19 साल के देवव्रत? जिन्होंने 50 दिनों में 2000 मंत्रों का 'दंडकर्म पारायणम' किया पूरा, PM मोदी ने की प्रशंसा

देवव्रत महेश रेखे ने कहा कि पीएम मोदी ने तारीफ की, यह उनके लिए सौभाग्‍य की बात है. यह मेरी विद्या का गौरव है. मैं महाराष्ट्र प्रांत से वाराणसी आया हूं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Dec 03, 2025, 12:11 AM IST

कौन हैं 19 साल के देवव्रत? जिन्होंने 50 दिनों में 2000 मंत्रों का 'दंडकर्म पारायणम' किया पूरा, PM मोदी ने की प्रशंसा

devvrat mahesh rekhe

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

महाराष्ट्र के 19 साल के देवव्रत महेश रेखे ने वाराणसी के वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में 50 दिनों में शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्रों का दंडकर्म पारायणम् पूरा किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अनोखी उपलब्धि की प्रशंसा की. पीएम मोदी ने कहा कि देवव्रत रेके की यह सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी.

अहिल्यानगर के निवासी वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने दो अक्टूबर से 30 नवंबर तक दंडकर्म पारायणम् किया. यह काम 200 साल में पहली बार काशी में हुआ. 200 साल पहले महाराष्ट्र के नासिक में दंडकर्म पारायण वेदमूर्ति नारायण शास्त्री देव ने किया था.

'यह मेरी विद्या का गौरव'

देवव्रत महेश रेखे ने कहा कि पीएम मोदी ने तारीफ की, यह उनके लिए सौभाग्‍य की बात है. यह मेरी विद्या का गौरव है. मैं महाराष्ट्र प्रांत से वाराणसी आया हूं. वेदों में लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए हमने पूरी कोशिश की है, और अभी तो बस शुरुआत हुई है. मकसद वेदों में दिलचस्पी बढ़ाना और सीखते रहना और ज्ञान में बढ़ोतरी करना है. उम्मीद है कि लोग मुझसे भी बेहतर पाठ करेंगे.

देवव्रत ने हा कि यह पूरी तरह से गुरु की कृपा से संभव हो पाया है. मेरी लोगों से अपील है कि गुरुओं की सेवा, भगवान की आराधना और वेद पर निष्‍ठा रखें। ऐसा करने से जो आपने कभी कल्‍पना नहीं की है वह भी प्राप्‍त हो जाएगा। सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने शुभकामनाएं दी हैं और प्रदेश से पुरस्‍कार दिए जाने की बात कही.

महेश रेखे की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशंसा की. पीएम ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर एक पोस्‍ट में लिखा, ''19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे जी ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो जानकर मन प्रफुल्लित हो गया है। उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है."

उन्होंने कहा, 'भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को ये जानकर अच्छा लगेगा कि देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के 2000 मंत्रों वाले 'दंडकर्म पारायणम्' को 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध के पूर्ण किया है.'

(With IANS input)

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दोस्ती असली है या सिर्फ दिखावा? अब पहचानना हुआ आसान,बस इन 5 इशारों पर दें ध्यान
दोस्ती असली है या सिर्फ दिखावा? अब पहचानना हुआ आसान,बस इन 5 इशारों पर दें ध्यान
क्या पुतिन के साथ चलता है उनका हमशक्ल? जानें रूसी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी से जुड़ा ये रहस्यमयी फेक्ट
क्या पुतिन के साथ चलता है उनका हमशक्ल? जानें रूसी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी से जुड़ा ये रहस्यमयी फेक्ट
Vegetables Cause Gas-Bloating: ठंड में गैस-कब्ज से हो रहा है बुरा हाल? इन 5 सब्जियों को तुरंत करें डाइट से बाहर
Vegetables Cause Gas-Bloating: ठंड में गैस-कब्ज से हो रहा है बुरा हाल? इन 5 सब्जियों को तुरंत करें डाइट से बाहर
कासिम या सुलेमान, इमरान खान का कौन सा बेटा है ज्यादा अमीर? किस देश की ले रखी है नागरिकता
कासिम या सुलेमान, इमरान खान का कौन सा बेटा है ज्यादा अमीर? किस देश की ले रखी है नागरिकता
6 Weird Body Hacks: कमाल के वो 6 तरीके, जिनसे शरीर पर होगा आपका जबरदस्त कंट्रोल!
6 Weird Body Hacks: कमाल के वो 6 तरीके, जिनसे शरीर पर होगा आपका जबरदस्त कंट्रोल!
MORE
Advertisement
धर्म
एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले
एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले
Rashifal 1 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन, पढ़ें आज का राशिफल
Rashifal 1 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन, पढ़ें आज का राशिफल
Numerology: अचानक चमकती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की किस्मत, 30 की उम्र के बाद होते हैं कामयाब!
Numerology: अचानक चमकती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की किस्मत, 30 की उम्र के बाद होते हैं कामयाब!
Mokshada Ekadashi Vrat: मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी पर पर व्रत और दान का क्या है महत्व, जानें कैसे मिलेकी भगवान विष्णु की कृपा
मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी पर पर व्रत और दान का क्या है महत्व, जानें कैसे मिलेकी भगवान विष्णु की कृपा
Love Marriage Remedies: लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर
लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर
MORE
Advertisement