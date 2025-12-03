कौन हैं 19 साल के देवव्रत? जिन्होंने 50 दिनों में 2000 मंत्रों का 'दंडकर्म पारायणम' किया पूरा, PM मोदी ने की प्रशंसा

देवव्रत महेश रेखे ने कहा कि पीएम मोदी ने तारीफ की, यह उनके लिए सौभाग्‍य की बात है. यह मेरी विद्या का गौरव है. मैं महाराष्ट्र प्रांत से वाराणसी आया हूं.

महाराष्ट्र के 19 साल के देवव्रत महेश रेखे ने वाराणसी के वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में 50 दिनों में शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्रों का दंडकर्म पारायणम् पूरा किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अनोखी उपलब्धि की प्रशंसा की. पीएम मोदी ने कहा कि देवव्रत रेके की यह सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी.

अहिल्यानगर के निवासी वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने दो अक्टूबर से 30 नवंबर तक दंडकर्म पारायणम् किया. यह काम 200 साल में पहली बार काशी में हुआ. 200 साल पहले महाराष्ट्र के नासिक में दंडकर्म पारायण वेदमूर्ति नारायण शास्त्री देव ने किया था.

'यह मेरी विद्या का गौरव'

देवव्रत महेश रेखे ने कहा कि पीएम मोदी ने तारीफ की, यह उनके लिए सौभाग्‍य की बात है. यह मेरी विद्या का गौरव है. मैं महाराष्ट्र प्रांत से वाराणसी आया हूं. वेदों में लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए हमने पूरी कोशिश की है, और अभी तो बस शुरुआत हुई है. मकसद वेदों में दिलचस्पी बढ़ाना और सीखते रहना और ज्ञान में बढ़ोतरी करना है. उम्मीद है कि लोग मुझसे भी बेहतर पाठ करेंगे.

देवव्रत ने हा कि यह पूरी तरह से गुरु की कृपा से संभव हो पाया है. मेरी लोगों से अपील है कि गुरुओं की सेवा, भगवान की आराधना और वेद पर निष्‍ठा रखें। ऐसा करने से जो आपने कभी कल्‍पना नहीं की है वह भी प्राप्‍त हो जाएगा। सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने शुभकामनाएं दी हैं और प्रदेश से पुरस्‍कार दिए जाने की बात कही.

महेश रेखे की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशंसा की. पीएम ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर एक पोस्‍ट में लिखा, ''19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे जी ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो जानकर मन प्रफुल्लित हो गया है। उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है."

उन्होंने कहा, 'भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को ये जानकर अच्छा लगेगा कि देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के 2000 मंत्रों वाले 'दंडकर्म पारायणम्' को 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध के पूर्ण किया है.'

