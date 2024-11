एकनाथ शिंदे के बयान पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को जो शंका थी, उसे एकनाथ शिंदे ने आज स्पष्ट कर दिया है. जल्द ही हम अपने नेताओं से मिलेंगे और निर्णय लेंगे. दरअसल, शिंदे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की कि उसे मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं है. पीएम मोदी और अमित शाह जो फैसला करेंगे शिवसेना को मंजूर होगा.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'महायुति में कभी भी एक-दूसरे के प्रति अलग मत रहा नहीं है. हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं. चुनाव से पहले हमने कहा था कि रिजल्ट आने के बाद सभी बैठकर निर्णय करेंगे. कुछ लोगों के मन में जो शंका थी, उसको दूर करने के काम एकनाथ शिंदे जी ने किया है. जल्दी ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे.'

शिंदे के पीछे हटने के बाद देवेंद्र फणडणवीस मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं. उनके बयान से भी लग रहा है कि जो एकनाथ शिंदे के पीछे हटने के बाद उनका रास्ता साफ हो गया है.

कैबिनेट को कब दिया जाएगा अंतिम रूप?

फडणवीस ने कहा, ‘एक बार मुख्यमंत्री तय हो जाने के बाद, वह व्यक्ति राज्य मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देगा.’ फडणवीस ने नागपुर में कहा कि महायुति के घटक दल एकजुट हैं. सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएंगे और हम अपने शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे. उन्होंने कहा कि शिंदे साहब और अजित दादा पवार सब साथ हैं.’

#WATCH | Nagpur | "In our Mahayuti, there was never a difference of opinions towards one another. We have always made decisions by sitting together and we have said before elections that we will take the decision (regarding CM's post) collectively after the elections. A few… pic.twitter.com/HH7DNo3l77