Dev Uthani Ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागेंगे. जानिए उन्हें जगाने का खास मंत्र, ब्रह्माजी ने महामाया की स्तुति क्यों की थी और क्या है मधु-कैटभ की पौराणिक कथा.

देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को जगाने का मंत्र, जानें ब्रह्माजी और महामाया से जुड़ी पौराणिक कथा

ब्रह्माजी ने महामाया से की थी विष्णु जी को जगाने की प्रार्थना

देवउठनी एकादशी पर पढ़ें भगवान विष्णु को जगाने का मंत्र

चार महीने बाद खत्म होगी भगवान विष्णु की योगनिद्रा

चातुर्मास समापन के साथ शुरू होंगे मांगलिक कार्य

देवउठनी एकादशी का पर्व भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चार महीने तक योगनिद्रा में रहने के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु जागृत होते हैं. इसी के साथ चातुर्मास का समापन होता है और विवाह सहित दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को योगनिद्रा से जगाने के लिए किसने महामाया की स्तुति की थी और इस दिन भक्तों को कौन-सा मंत्र पढ़ना चाहिए? ज्योतिष आचार्य पंडित नरेश कुमार शर्मा के अनुसार, देवउठनी एकादशी का महत्व केवल भगवान विष्णु के जागरण तक सीमित नहीं है. इसके पीछे महामाया आदिशक्ति और ब्रह्माजी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पौराणिक प्रसंग भी है.

ब्रह्माजी ने की थी महामाया की स्तुति

श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है. पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान विष्णु योगनिद्रा में लीन थे, तब उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए. दोनों असुर ब्रह्माजी का वध करने के लिए आगे बढ़े. उस समय सृष्टि की रक्षा के लिए ब्रह्माजी ने आदिशक्ति महामाया की स्तुति की और उनसे भगवान विष्णु को योगनिद्रा से जगाने की प्रार्थना की.

ब्रह्माजी ने महामाया से कहा-

त्वामहं किन्नु स्तोष्यामि प्रसीद परमेश्वरि।

नमस्तुभ्यं जगन्मातः प्रबोधय जनार्दनम्॥

इसका अर्थ है कि हे परमेश्वरी! मैं आपकी किस प्रकार स्तुति कर सकता हूं? आप मुझ पर प्रसन्न होइए. हे जगज्जननी! आपको मेरा बारंबार प्रणाम है. कृपा करके भगवान जनार्दन को योगनिद्रा से जगा दीजिए.

कथा के अनुसार, ब्रह्माजी की स्तुति से प्रसन्न होकर महामाया योगनिद्रा भगवान विष्णु से निवृत्त हुईं. इसके बाद भगवान विष्णु जागृत हुए और उन्होंने मधु-कैटभ का संहार करके सृष्टि की रक्षा की.

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देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को जगाने का मंत्र

देवउठनी एकादशी पर भक्त भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए विशेष मंत्र का पाठ करते हैं. इस मंत्र के जरिए जगत के पालनहार से जागृत होकर संसार को फिर से सक्रिय करने की प्रार्थना की जाती है.

उत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते।

त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत् सुप्तं भवेदिदम्॥

इसका अर्थ है- हे गोविन्द! हे जगत के स्वामी! अब निद्रा का त्याग करके जागृत होइए. हे जगन्नाथ! आपके सोने से संपूर्ण संसार भी सुप्त अवस्था में रहता है.

इस मंत्र के माध्यम से भक्त भगवान विष्णु से जागने और संसार के कल्याण के लिए अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं.



देवउठनी एकादशी पर क्यों खास है यह दिन?

ज्योतिष आचार्य पंडित नरेश कुमार शर्मा के अनुसार, देवउठनी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है. आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है. इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है. इसके बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थान या देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है.

यह दिन अंधकार से प्रकाश, निष्क्रियता से सक्रियता और तमस से सात्त्विकता की ओर बढ़ने का प्रतीक माना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है. घरों और मंदिरों में दीप जलाकर भगवान के जागरण का उत्सव मनाया जाता है.

इसी दिन से चातुर्मास का समापन माना जाता है और विवाह सहित दूसरे मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं. देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व है. इस अवसर पर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है.

इसके अलावा व्रत, जप, दान, विष्णु सहस्रनाम का पाठ और जरूरतमंदों को अन्न-वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है. चातुर्मास में जिन खाद्य पदार्थों का त्याग किया गया हो, उन्हें अपनी पारिवारिक और क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार भगवान को भोग लगाकर दोबारा ग्रहण करना भी कई परंपराओं का हिस्सा है.



भीतर की चेतना जगाने का भी संदेश देती है देवउठनी एकादशी

देवउठनी एकादशी केवल भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने का पर्व नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को अपने भीतर सोई हुई चेतना, सद्बुद्धि और सात्त्विक विचारों को जगाने का संदेश भी देती है. इस दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि जीवन से अज्ञान, आलस्य और नकारात्मकता दूर हो और धर्म, कर्म, समृद्धि एवं सद्भाव का प्रकाश फैले.

