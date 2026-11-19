देवउठनी एकादशी 2026 की तारीख को लेकर इस बार बड़ा असमंजस है. 20 नवंबर को एकादशी तिथि शुरू होगी, लेकिन 21 नवंबर की सुबह समाप्त हो जाएगी. ऐसे में स्मार्त और वैष्णव परंपरा में व्रत की तारीख अलग-अलग क्यों है? ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी से जानिए दशमी वेध, द्वादशी युक्त एकादशी, तुलसी विवाह की सही तारीख, भीष्

देवउठनी एकादशी 20 या 21 नवंबर को कब है? ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी से जानें स्मार्त और वैष्णव परंपरा के नियम, तुलसी विवाह की तारीख, भीष्म पंचक और शुभ मुहूर्त.

Dev Uthani Ekadashi 2026: कार्तिक महीने की सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में शामिल देवउठनी एकादशी को लेकर इस बार लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. कोई 20 नवंबर को व्रत रखने की बात कह रहा है तो कोई 21 नवंबर को. इसकी वजह है एकादशी तिथि का ऐसा संयोग, जिसमें तिथि एक दिन सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है और अगले दिन सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी. ऐसे में स्मार्त और वैष्णव परंपराओं में व्रत की तारीख अलग-अलग बताई जा रही है. खास बात यह भी है कि 20 नवंबर से ही पांच दिवसीय भीष्म पंचक की शुरुआत हो रही है. वहीं, तुलसी विवाह को लेकर भी लोगों के मन में सवाल हैं. आइए ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी से जानते हैं कि देवउठनी एकादशी कब है, किस दिन व्रत रखना चाहिए और तुलसी विवाह कब किया जाएगा.

20 नवंबर को सुबह 7:15 बजे शुरू होगी एकादशी

ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी के अनुसार, पंचांग की गणना के मुताबिक कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर प्रारंभ होगी. इसका समापन 21 नवंबर, शनिवार को सुबह 6 बजकर 31 मिनट पर होगा. इस बार तारीखों को लेकर असमंजस की सबसे बड़ी वजह सूर्योदय के समय तिथि की स्थिति है.

20 नवंबर को सूर्योदय सुबह करीब 6 बजकर 47 मिनट पर होगा. उस समय दशमी तिथि रहेगी और सुबह 7:15 बजे के बाद एकादशी शुरू होगी. वहीं, 21 नवंबर को सूर्योदय के समय एकादशी समाप्त होकर द्वादशी तिथि लग चुकी होगी. यानी दोनों ही दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि नहीं रहेगी. इसी वजह से व्रत की तारीख को लेकर अलग-अलग मत सामने आ रहे हैं.

20 या 21 नवंबर, किस दिन रखें देवउठनी एकादशी का व्रत?

देवउठनी एकादशी के व्रत को लेकर स्मार्त और वैष्णव परंपराओं में अलग-अलग नियमों का पालन किया जाता है. स्मार्त परंपरा के अनुसार, इस साल 20 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा. वहीं, वैष्णव और इस्कॉन परंपरा में 21 नवंबर को गौण या वैष्णव एकादशी के रूप में व्रत रखा जाएगा.

दरअसल, एकादशी व्रत का निर्णय केवल तिथि शुरू होने और समाप्त होने से नहीं होता, बल्कि इसमें सूर्योदय और अरुणोदय काल का भी विशेष महत्व है. अरुणोदय सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय होता है. धर्मसिंधु में बताए गए व्रत-निर्णय के अनुसार, इस समय दशमी तिथि मौजूद हो तो एकादशी को दशमी वेध से दूषित माना जाता है. ऐसी स्थिति को पूर्व विद्धा एकादशी कहा जाता है.

इसके उलट जब एकादशी के साथ द्वादशी का संयोग बनता है, तो उसे पर विद्धा या द्वादशी युक्त एकादशी कहा जाता है. शास्त्रीय मान्यता में दशमी वेध वाली एकादशी को व्रत के लिए त्याज्य बताया गया है, जबकि द्वादशी युक्त एकादशी को व्रत योग्य माना गया है. पद्म पुराण में भी द्वादशी मिश्रित एकादशी को ग्रहण करने का उल्लेख मिलता है.

इस बार 20 नवंबर को सूर्योदय से करीब 1 घंटा 36 मिनट पहले यानी अरुणोदय काल में दशमी तिथि ही रहेगी. एकादशी सुबह 7:15 बजे शुरू होगी. इसलिए वैष्णव परंपरा में 20 नवंबर की एकादशी को दशमी वेध वाली माना जा रहा है. वहीं, 21 नवंबर को अरुणोदय के समय एकादशी तिथि रहेगी और सूर्योदय तक द्वादशी लग जाएगी. इस स्थिति को द्वादशी युक्त एकादशी के नियम से समझा जाता है. यही वजह है कि वैष्णव परंपरा में 21 नवंबर को व्रत रखने का निर्णय किया गया है.

दूसरी तरफ, स्मार्त परंपरा में जब एकादशी तिथि दो सूर्योदय के बीच शुरू होकर समाप्त हो जाती है और किसी भी सूर्योदय को स्पर्श नहीं करती, तब तिथि के क्षय से जुड़े नियम के अनुसार जिस दिन एकादशी तिथि शुरू होती है, उसी दिन व्रत रखा जाता है. इसी कारण स्मार्त परंपरा में 20 नवंबर को व्रत रखा जाएगा.

इसलिए श्रद्धालुओं को अपनी पारिवारिक परंपरा और संप्रदाय के अनुसार व्रत करना चाहिए. दोनों तारीखों का अंतर पंचांग की गणना और शास्त्रीय नियमों से जुड़ा है.

20 नवंबर से शुरू होगा भीष्म पंचक

देवउठनी एकादशी के साथ ही इस बार भीष्म पंचक का भी शुभारंभ हो रहा है. ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी के अनुसार, 20 नवंबर से भीष्म पंचक शुरू होकर 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा. यह पांच दिनों का विशेष धार्मिक अनुष्ठान है, जिसे भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, भीष्म पितामह ने अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण करते हुए इन पांच दिनों में विशेष धार्मिक साधना की थी. उन्हीं के नाम पर इस अवधि को भीष्म पंचक कहा जाता है. इसे विष्णु पंचक और हरि पंचक के नाम से भी जाना जाता है.

इन पांच दिनों में भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा, मंत्र जाप, दीपदान, दान-पुण्य और सात्विक जीवन का विशेष महत्व बताया गया है. श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य और परंपरा के अनुसार व्रत-नियमों का पालन करते हैं. इस दौरान खानपान में संयम और धार्मिक कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है.

कब होगा तुलसी विवाह?

देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है. इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी 21 नवंबर, शनिवार को पड़ रही है. इसलिए द्वादशी के अनुसार तुलसी विवाह की मुख्य तिथि 21 नवंबर रहेगी. हालांकि, कई परिवारों और मंदिरों में देवउठनी एकादशी की शाम यानी 20 नवंबर को भी तुलसी विवाह कराने की परंपरा है.

तुलसी विवाह में माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ कराया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागने के बाद इस दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है. तुलसी विवाह को इसी शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है.

तुलसी विवाह के लिए शाम की गोधूलि और प्रदोष बेला को विशेष महत्व दिया जाता है. 21 नवंबर को अपने शहर के स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ समय देखकर विवाह की पूजा की जा सकती है.

कैसे करें तुलसी विवाह की पूजा?

तुलसी विवाह के दिन सबसे पहले तुलसी के पौधे और उसके आसपास की जगह को साफ करें. तुलसी के गमले को दुल्हन की तरह सजाएं और उस पर लाल चुनरी चढ़ाएं. इसके बाद तुलसी माता को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, फूल और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करें.

वहीं, भगवान शालिग्राम को साफ आसन पर स्थापित करें. उन्हें पीले वस्त्र, चंदन, अक्षत और फूल अर्पित करें. इसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ कराएं. विवाह के दौरान मंगल गीत गाएं, परिक्रमा करें और अंत में भगवान की आरती उतारकर प्रसाद बांटें.

मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. इस दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख और पारिवारिक शांति का आशीर्वाद मिलने की भी धार्मिक मान्यता है.

20 नवंबर का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त

ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी द्वारा साझा किए गए पंचांग के अनुसार, 20 नवंबर 2026 को शुक्रवार है. इस दिन विक्रम संवत 2083 और कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी सुबह 7 बजकर 15 मिनट तक रहेगी. इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी.

तिथि और नक्षत्र: दशमी सुबह 7:15 बजे तक, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सुबह 6:57 बजे तक रहेगा. इसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लगेगा.

योग और करण: इस दिन वज्र योग और वणिज करण रहेगा.

चंद्र और सूर्य राशि: चंद्रमा मीन राशि में और सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे.

शुभ मुहूर्त:

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:04 से 5:58 बजे तक.

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 बजे तक.

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:52 से 2:34 बजे तक.

गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:22 से 5:49 बजे तक.

राहुकाल: सुबह 10:46 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक रहेगा. इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है.

पंचांग के अनुसार स्थिति:

एकादशी तिथि शुरू: 20 नवंबर, सुबह 7:16 बजे.

एकादशी तिथि समाप्त: 21 नवंबर, सुबह 6:32 बजे.

20 नवंबर को सूर्योदय के समय दशमी तिथि रहेगी.

21 नवंबर को सूर्योदय के समय द्वादशी तिथि रहेगी.

व्रत की तारीख में अंतर क्यों है?

स्मार्त परंपरा के अनुसार व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा. इस स्थिति को क्षय एकादशी से जोड़ा जाता है.

वैष्णव और इस्कॉन परंपरा में 21 नवंबर को एकादशी व्रत रखा जाएगा. यहां अरुणोदय और दशमी वेध के नियम को ध्यान में रखा जाता है.

इस तरह इस बार देवउठनी एकादशी की तिथि 20 नवंबर को शुरू होकर 21 नवंबर की सुबह समाप्त होगी. स्मार्त परंपरा में 20 नवंबर और वैष्णव परंपरा में 21 नवंबर को व्रत रखा जाएगा. वहीं, द्वादशी के अनुसार तुलसी विवाह 21 नवंबर को होगा और भीष्म पंचक का पांच दिवसीय अनुष्ठान भी 20 नवंबर से शुरू होगा.