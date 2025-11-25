Bihar News: गृह मंत्री बनते ही एक्शन मोड में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार में सुशासन के लिए आई नई योजना

Bihar News: डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नई योजना का ऐलान किया है. उनका मानना है कि इन कदमों से बिहार में अपराध नियंत्रण और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी.

Bihar News: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने तेजी से एक्शन मोड में कदम रख दिए हैं. उन्होंने राज्य में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, माफियाओं पर कार्रवाई और जेलों में निगरानी को लेकर कई ठोस कदम उठाने का एलान किया है. सम्राट चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा.

कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा

दरअसल, बिहार में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण करते ही राज्य में कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है. मंगलवार को सरदार पटेल भवन में अपने नए पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि राज्य में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

प्रशासन पूरी शक्ति के साथ कदम उठाएगा

सम्राट चौधरी ने कहा कि चाहे वह किसी भी स्तर के माफिया हों या स्थानीय अपराधी, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्कूल और कॉलेजों में विशेष पेट्रोलिंग कराने का एलान किया ताकि वहां कोई भी रोमियो या छेड़खानी कर सकने वाला व्यक्ति न घूम सके. इसके लिए विशेष फोर्स तैनात की जाएगी और छुट्टी के समय भी पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने जेलों की निगरानी को भी प्राथमिकता बताया. जेल में मोबाइल और बाहर से भेजे जाने वाले खाने की पूरी समीक्षा की जाएगी. अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सम्राट चौधरी ने साइबर क्राइम और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व्यवहार पर भी कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि गाली-गलौज और अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ प्रशासन पूरी शक्ति के साथ कदम उठाएगा.

माफियाओं के खिलाफ भी सख्ती

माफियाओं के खिलाफ भी सख्ती बरती जाएगी. उन्होंने बताया कि राज्य और अदालत ने करीब 400 माफियाओं की पहचान की है. आगे की अनुमति मिलने पर उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी. सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वालों के खिलाफ बिहार पुलिस किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतेगी. डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि सुशासन को लागू करने के लिए कानून व्यवस्था, अपराधियों के खिलाफ त्वरित ट्रायल, जेल निगरानी और साइबर सुरक्षा जैसी योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा. उनका मानना है कि इन कदमों से बिहार में अपराध नियंत्रण और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी.

