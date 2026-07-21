Dengue Vanccine: डेंगू से कैसे बचाएगी क्यूडेंगा वैक्सीन, कितनी डोज और कौन-कौन ले सकेगा? पढ़ें

स्वास्थय मंत्रालय ने कहा कि क्यूडेंगा वैक्सीन चार साल से 60 साल की उम्र के लोग लगवा सकते हैं. वैक्सीन की 0.5 मिलीलीटर की दो डोज तीन महीने के अंतराल पर दी जाती हैं.

4 साल से 60 साल की उम्र तक के लोग लगवा सकेंगे QDENGA वैक्सीन

अगले साल से भारतीय बाजारों में उपलब्ध होगी वैक्सीन

तीन महीने में लगेंगी QDENGA वैक्सीन की दो डोज

0.5 मिलीलीटर की एक डोज

हर साल मानसून के सीजन में डेंगू के खतरे को देखते हुए सरकार ने पहली बार इसकी वैक्सीन क्यूडेंगा (QDENGA) के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है. यह जापानी कंपनी ताकेदा की वैक्सीन है. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने सोमवार (20 जुलाई, 2026) को इसे मंजूरी दी और अगले साल से यह इंडियन मार्केट में बिकनी शुरू हो जाएगी. पहले प्राइवेट हेल्थकेयर सेंटर्स के जरिए इसे इंडियन मार्केट में भेजा जाएगा.

ताकेदा ने इंडियन कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ करार किया है. दोनों मिलकर देश में ही इसका उत्पादन करेंगे. इस वैक्सीन के लिए यह जांच करवाने की जरूरत नहीं होगी कि कोई व्यक्ति पहले कभी डेंगू से संक्रमित हुआ है या नहीं.

कैसे काम करती है QDENGA?

वायरस को एंटिबायोटिक्स से खत्म नहीं किया जा सकता है, तो QDENGA वैक्सीन लोगों को डेंगू के वायरस से बचाएगी कैसे? वैक्सीन का काम वायरस को मारना नहीं, बल्कि शरीर को उससे लड़ना सीखाना होता है. वैक्सीन इंसान के इम्यून सिस्टम को वायरस से लड़ने के लिए तैयार करती है यानी यह शरीर को बता देती है कि अगर भविष्य में कोई खास वायरस प्रवेश करता है तो उससे कैसे लड़ना है.

जब कोई वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम एकदम से उसे पहचान नहीं पाता और उसको इसकी पहचान करने और एंटीबॉडी बनाने में समय लगता है और इसी दौरान वायरस अटैक कर देता है. ऐसे में अगर पहले से वैक्सीन लगी होगी तो शरीर वायरस की पहचान तुरंत कर लेता है और उससे लड़ने की तैयारी भी पहले से होती है.

कितनी सुरक्षित है QDENGA वैक्सीन?

QDENGA वैक्सीन को TAK-003 के नाम से भी जाना जाता है, इसकी खास बात ये है कि यह डेंगू के चारों वायरस से लोगों को बचाएगी इसलिए इसे टेट्रावैलेंट वैक्सीन कहते हैं. वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसी वैक्सीन बनाना था, जो डेंगू के चारों सीरोटाइप यानी वायरस से लोगों को इम्यून कर सके.

डेंगू के चारों वायरस से इम्यून करेगी

28 हजार लोगों पर क्लीनिकल ट्रायल

अस्पताल में भर्ती होने का खतरा 84 प्रतिशत तक कम

डेंगू के चार वायरस DENV-1, DENV-2, DENV-3 और DENV-4 हैं. यही वजह है कि किसी इंसान को बार-बार डेंगू हो सकता है क्योंकि ये वायरस अलग-अलग समय पर एक्टिव होते हैं. देश में QDENGA वैक्सीन को मंजूरी ताकेदा के वैश्विक क्लीनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम के आधार पर दी गई है. इसके तहत फेज-1, फेज-2 और फेज-3 में कुल 19 क्लीनिकल ट्रायल किए गए, जिनमें 28 हजार से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था. वैक्सीन के लंबे समय तक किए गए अध्ययन में पाया गया कि यह डेंगू से अस्पताल में भर्ती होने के खतरे को करीब 84 प्रतिशत तक कम कर सकती है.

कौन-कौन लगवा सकता है वैक्सीन?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह मंजूरी औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों के तहत टीके की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता के व्यापक वैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद दी गई है. यह वैक्सीन चार साल से 60 साल की उम्र के लोग लगवा सकते हैं. वैक्सीन की 0.5 मिलीलीटर की दो डोज तीन महीने के अंतराल पर दी जाती हैं.

4-60 साल की उम्र वाले ले सकेंगे वैक्सीन

तीन महीने में दो डोज

एक डोज 0.5 मिलीलीटर की

कितनी होगी QDENGA वैक्सीन की कीमत?

वैक्सीन की कीमत को लेकर फिलहाल कोई घोषणा नहीं की गई है. हालांकि, ताकेदा हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ मिलकर भारत में ही इसका उत्पादन करेगी इसलिए सप्लाई तेज और बिना किसी रुकावट के होगी. ऐसे में उम्मीद है कि यह लोगों की जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ेगी.

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