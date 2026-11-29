कांग्रेस के सीनियर नेता आज डीएमके चीफ एमके स्टालिन और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरद पवार चीफ शरद पवार से मुलाकात करेंगे. यह बैठक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच हो सकती है...

Delimitation Bill 2026: परिसीमन विधेयक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. केंद्र सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक को एकजुट करने की कोशिशें तेज कर दी हैं. गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों का रुख इस विधेयक पर कांग्रेस से अलग नजर आ रहा है. ऐसे में कांग्रेस आलाकमान अब अपने सहयोगियों को मनाने में जुट गया है. इस सिलसिले में रविवार, 29 नवंबर को कांग्रेस के सीनियर नेता, डीएमके चीफ एमके स्टालिन और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरद पवार चीफ शरद पवार से मुलाकात करेंगे. सोमवार, 30 नवंबर को संसद के विशेष सत्र के लिए सांसदों की बैठक होनी है. ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि इससे पहले गठबंधन के सभी सहयोगियों के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनाई जा सके.

सोनिया, राहुल और ममता बनर्जी भी संभालेंगी मोर्चा

कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे रविवार को चेन्नई पहुंचेंगे. इनके साथ तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी. सभी नेता चेन्नई में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात करेंगे. यह बैठक रविवार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच हो सकती है. इसके बाद कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के नेता रात करीब 8 बजे मुंबई पहुंचेंगे. यहां रात करीब 9 बजे कैंडी अस्पताल में शरद पवार से मुलाकात किए जाने की संभावना है.

क्या है केंद्र सरकार का परिसीमन प्रस्ताव?

बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में 'संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026' पेश करने वाली है. इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी करने और 2051 तक परिसीमन प्रक्रिया को फ्रीज करने की बात भी शामिल है.

इस विधेयक को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के कुछ दल विरोध कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन के सभी सहयोगियों का रुख एक जैसा नहीं है. डीएमके ने केंद्र सरकार के इस विधेयक को समर्थन देने का फैसला किया है. वहीं, एनसीपी-एसपी की तरफ से भी अब तक इस विधेयक के विरोध में स्थिति साफ नहीं की गई है.

डीएमके ने क्यों किया विधेयक का समर्थन?

परिसीमन विधेयक पर डीएमके ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने एमके स्टालिन की मांगों को स्वीकार कर लिया है. इस वजह से पार्टी ने विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया है. वहीं, एनसीपी-एसपी में भी इस मुद्दे पर अलग-अलग बयान सामने आए हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड ने अपनी पार्टी की ओर से विधेयक का समर्थन करने का ऐलान किया था लेकिन इसके बाद पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि अभी तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया गया है.



(IANS इनपुट्स के साथ)

