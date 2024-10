Delhi Yamuna River: शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2024 को सोशल मीडिया पर दिल्ली की यमुना नदी में झाग वाले पानी के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. ऐसे दृश्य हर साल छठ पूजा से पहले देखने को मिलते हैं, जब नदी के प्रदूषण के कारण पानी में झाग जमा हो जाता है. प्रशासन हर बार झाग हटाने का काम करता है, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है.

यमुना नदी में गंदगी का झाग

छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना के किनारे पूजा करते हैं, जिसके लिए नदी का साफ होना बहुत जरूरी है, लेकिन यमुना में उठते हुए सफेद झाग से साफ है कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर काबू पाना अब भी एक चुनौती बना हुआ है. हर साल की तरह इस बार भी प्रशासन ने झाग को साफ करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर लोगों में नाराजगी काफी है. इसके साथ ही वो लगातार ट्वीट करते नजर आ रहे हैं.

Delhi's #Yamuna river continues to suffer from pollution and neglect. Kejriwal's annual promises to clean it since 2013 seem to have little impact. It's time for accountability and real change. pic.twitter.com/RlvV2RwFF3