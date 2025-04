दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से लोग परेशान हैं. अप्रैल के पहले सप्ताह में ही हालत ये हो गई है कि बीते तीन दिनों से तापमान 40 डिग्री के पार जा रहा है. हीट वेव का असर पूरे उत्तर भारत में दिख रहा है. लोग ये सोचकर परेशान हैं कि मई-जून में क्या हालत होगी. मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. आईएमडी ने कहा है कि गुजरात में हीट वेव के चलते पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप बढ़ा है, लेकिन गुरुवार से थोड़ी राहत मिल सकती है.

मौसम विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि गुजरात में पिछले एक सप्ताह से लू चल रहा है. इसके लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया था. इसी के असर से उत्तर और पश्चिमी भारत में गर्मी बढ़ी है. इन इलाकों में बुधवार तक हीट वेव का प्रभाव बना रहेगा. गुरुवार से लोगों को राहत मिल सकती है. यानी दिल्ली के लोगों को भी गुरुवार से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

