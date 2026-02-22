Delhi Weather Update: सुबह हल्की ठंड, दोपहर में पसीने वाली गर्मी; जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में ठंड की विदाई के साथ अब सूरज के तेवर सख्त होने लगे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में आसमान साफ रहेगा और पारा 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में मौसम ने तेजी से करवट ली है. पिछले दिनों हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद अब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से बादलों ने पूरी तरह विदाई ले ली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, अब दिल्लीवासियों को समय से पहले ही 'गर्मी के टॉर्चर' का सामना करना पड़ सकता है.

पश्चिमी विक्षोभ का असर हुआ खत्म

हाल ही में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ते ही पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर थम गया है. इसका सीधा असर दिल्ली के तापमान पर पड़ा है. आसमान पूरी तरह साफ होने की वजह से सूरज की किरणें अब सीधे धरती तक पहुँच रही हैं, जिससे दिन की तपिश बढ़ने लगी है.

इस दिन से 'हाई' होगा पारा

मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में भारी उछाल देखा जाएगा.

23 फरवरी से आसमान पूरी तरह शुष्क और साफ रहेगा.

25-26 फरवरी तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँचने की संभावना है.

न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे रात की हल्की ठंडक भी धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी.

फरवरी में ही 'अप्रैल' जैसी गर्मी का अहसास

आमतौर पर फरवरी के महीने में मौसम सुहावना रहता है, लेकिन इस साल तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री ऊपर बना हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि शुष्क हवाओं और बारिश की कमी के कारण फरवरी में ही मार्च और अप्रैल जैसी गर्मी का अनुभव होने लगा है. दोपहर के समय बाहर निकलने पर लोगों को अब तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से