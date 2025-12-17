Delhi Weather Today: दिल्ली में कोहरा-धुंध हुई कम, आज धूप का अनुमान.. जानें कब आएगी कड़ाके की ठंड

FacebookTwitterYoutubeInstagram
तेज तूफान से गिरी 'Statue Of Liberty'? ब्राजील से सामने आया VIDEO हो रहा वायरल, जानें क्या है सच

दिल्ली में कोहरा-धुंध हुई कम, आज धूप का अनुमान.. जानें कब आएगी कड़ाके की ठंड

Realme ने भारत में लॉन्च किए Narzo 90 5G और Narzo 90x 5G फोन्स, मिलेंगे 50MP कैमरे के साथ ये धांसू फीचर्स

भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर

चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला IAS कौन हैं? पूरी दुनिया की बन गईं रोल मॉडल

मिडिल क्लास से अमीर बनने का क्या है फॉर्मूला? एक्सपर्ट ने बताए जरूरी टिप्स

भारत

दिल्ली-एनसीआर के मौसम में सुधार हुआ है. हवा की गति बढ़ने से कोहरा और स्मॉग छंट गया है, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक 'गंभीर' से 'बहुत खराब' श्रेणी में आ गया है. आज धूप निकलने की संभावना है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 17, 2025, 06:25 AM IST

दिल्ली-एनसीआर के मौसम में पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा सुधार दर्ज किया गया है. घने कोहरे और स्मॉग के कारण कई दिनों तक दृश्यता कम रहने और वायु गुणवत्ता सूचकांक के 'गंभीर' श्रेणी में रहने के बाद, अब स्थिति में मामूली राहत मिली है.

मौसम में सुधार का मुख्य कारण

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, यह सुधार मुख्य रूप से हवा की गति में वृद्धि के कारण हुआ है. हवा की गति बढ़ने से प्रदूषक कण ऊपरी वायुमंडल में फैल गए, जिससे सतह पर प्रदूषण का जमाव कम हुआ. तेज हवाओं ने धुंध और कोहरे के घने आवरण को भी छांट दिया है, जिससे दृश्यता में सुधार हुआ है. तेज धूप के कारण दिन के अधिकतम तापमान में भी वृद्धि हुई है. बुधवार (17 दिसंबर 2025) को अधिकतम तापमान 24°C तक रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 10°C रहेगा.

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की स्थिति

लगातार तीन दिन तक 'गंभीर' श्रेणी (401+) में रहने के बाद, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अब 'बहुत खराब' श्रेणी (301-400) में पहुंच गया है. राजधानी का औसत AQI 354 अंक पर दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले (सोमवार) के 427 से काफी कम था. मौसम विभाग के अनुसार, यदि हवाओं की यह गति बनी रहती है, तो प्रदूषण के स्तर में कुछ और कमी आ सकती है. हालांकि, सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ होने की संभावना है.

कोहरे का असर

पिछले दिनों घने कोहरे और स्मॉग के कारण हवाई और रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थीं. कई उड़ानें और ट्रेनें रद्द या विलंबित हुईं, और सड़कों पर दृश्यता शून्य होने के कारण दुर्घटनाओं की भी ख़बरें आईं. हालांकि, मौसम में सुधार से इन सेवाओं के सामान्य होने की उम्मीद है.

भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर
चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला IAS कौन हैं? पूरी दुनिया की बन गईं रोल मॉडल
मिडिल क्लास से अमीर बनने का क्या है फॉर्मूला? एक्सपर्ट ने बताए जरूरी टिप्स
Most Expensive Players in IPL 2026: आईपीएल 2026 में बिकने वाले 5 सबसे महंगे खिलाड़ी, लिस्ट में दो अनकैप्ड प्लेयर्स भी शामिल
EPFO Withdrawal Rules: नौकरी के दौरान PF अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकते हैं? जानें शादी-घर के लिए विड्रॉल लिमिट
मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज
इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर
