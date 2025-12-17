Delhi Weather Today: दिल्ली में कोहरा-धुंध हुई कम, आज धूप का अनुमान.. जानें कब आएगी कड़ाके की ठंड

दिल्ली-एनसीआर के मौसम में सुधार हुआ है. हवा की गति बढ़ने से कोहरा और स्मॉग छंट गया है, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक 'गंभीर' से 'बहुत खराब' श्रेणी में आ गया है. आज धूप निकलने की संभावना है.

दिल्ली-एनसीआर के मौसम में पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा सुधार दर्ज किया गया है. घने कोहरे और स्मॉग के कारण कई दिनों तक दृश्यता कम रहने और वायु गुणवत्ता सूचकांक के 'गंभीर' श्रेणी में रहने के बाद, अब स्थिति में मामूली राहत मिली है.

मौसम में सुधार का मुख्य कारण

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, यह सुधार मुख्य रूप से हवा की गति में वृद्धि के कारण हुआ है. हवा की गति बढ़ने से प्रदूषक कण ऊपरी वायुमंडल में फैल गए, जिससे सतह पर प्रदूषण का जमाव कम हुआ. तेज हवाओं ने धुंध और कोहरे के घने आवरण को भी छांट दिया है, जिससे दृश्यता में सुधार हुआ है. तेज धूप के कारण दिन के अधिकतम तापमान में भी वृद्धि हुई है. बुधवार (17 दिसंबर 2025) को अधिकतम तापमान 24°C तक रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 10°C रहेगा.

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की स्थिति

लगातार तीन दिन तक 'गंभीर' श्रेणी (401+) में रहने के बाद, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अब 'बहुत खराब' श्रेणी (301-400) में पहुंच गया है. राजधानी का औसत AQI 354 अंक पर दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले (सोमवार) के 427 से काफी कम था. मौसम विभाग के अनुसार, यदि हवाओं की यह गति बनी रहती है, तो प्रदूषण के स्तर में कुछ और कमी आ सकती है. हालांकि, सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ होने की संभावना है.

कोहरे का असर

पिछले दिनों घने कोहरे और स्मॉग के कारण हवाई और रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थीं. कई उड़ानें और ट्रेनें रद्द या विलंबित हुईं, और सड़कों पर दृश्यता शून्य होने के कारण दुर्घटनाओं की भी ख़बरें आईं. हालांकि, मौसम में सुधार से इन सेवाओं के सामान्य होने की उम्मीद है.