Delhi Weather Update: दिल्ली-NCR में बीती रात दो बजे के करीब मौसम अचानक बदला. राजधानी में आंधी और तेज़ हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई. बारिश और आंधी की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट्स की 100 से ज्यादा फ्लाइट्स पर असर पड़ा है. वहीं कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है.

अचानक हुई इस झमाझम बारिश ने तपती गर्मी से राहत दी है. बीते कुछ दिनों से दिल्ली का तापमान 40 के करीब पहुंच रहा था, इस बारिश ने मौसम में ठंडक ला दी है. हालांकि, बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है. इसका असर आम जनजीवन और यातायात पर पड़ रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, देर रात अचानक बदले मौसम का असर विमान सेवाओं पर भी पड़ा है. 100 से ज्यादा फ्लाइट्स पर इसका असर पड़ा है, वहीं 25 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया है. दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो अपना फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहें और अपडेट के लिए अपने एयरलाइन स्टाफ से संपर्क करें.



