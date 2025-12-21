Delhi Weather Forecast: कोहरे की चादर और कड़ाके की ठंड.. जानें दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा आज का मौसम

Delhi-NCR Weather Forecast: दिल्ली में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है. अगले 24-48 घंटों तक शीतलहर का असर बढ़ेगा. दिल्ली, नोएडा और ग्रेनो में भीषण सर्दी पड़ रही है. आने वाले दिनों में कोल्ड वेव से बचकर रहें.

Delhi-NCR Weather Forecast: दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. रात से ही जबरदस्त कोहरे की चादर थी. सुबह से ही शीतलहर का प्रकोप जारी है. अगले 24 से 48 घंटे तक मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार तापमान में और गिरावट आ सकती है. इससे कई जगहों पर बहुत घना कोहरा पड़ेगा. साथ ही, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने की भी संभावना है. दिल्ली में आज सुबह का तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है. वहीं, दिन का अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. दोपहर और शाम में मौसम हल्का धुंधला रहेगा.

दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आज दिल्ली समेत पूरे एनसीआर यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी कर दी गई है. जिससे कि बेहद कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे की चेतावनी है. आज दिल्ली में दिन का तापमान ही 16 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. इस दौरान आपको शीतलहर के प्रकोप से बचना होगा. जबकि रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान है. आज दिल्ली एनसीआर के लोगों का दिन और रात दोनों बेहद ठंड भरे रहेंगे.

