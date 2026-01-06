FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

भारत

Weather Update: हाड़ कंपाने वाली ठंड और जहरीली हवा का डबल अटैक, जानें Delhi-NCR में कब मिलेगी राहत?

दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड और 'बहुत खराब' AQI ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मौसम विभाग ने 6 जनवरी के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. राहत के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 06, 2026, 07:11 AM IST

Weather Update: हाड़ कंपाने वाली ठंड और जहरीली हवा का डबल अटैक, जानें Delhi-NCR में कब मिलेगी राहत?
देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों जैसे- नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में साल 2026 की शुरुआत भीषण ठंड और प्रदूषण के साथ हुई है. आज, 6 जनवरी 2026 को भी दिल्लीवासियों की सुबह घने कोहरे और ठिठुरन के साथ हुई. मौसम विभाग (IMD) ने स्थिति को देखते हुए चेतावनी जारी की है.

ठंड का सितम: 'येलो अलर्ट' जारी

पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6°C से 7°C के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो सामान्य से कम है. सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम रहने के कारण सड़क और रेल यातायात पर बुरा असर पड़ा है. IMD ने दिल्ली-एनसीआर में अगले 24 घंटों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिसका अर्थ है कि शीतलहर का असर जारी रहेगा.

AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में

ठंड के साथ-साथ दिल्ली की हवा भी जहरीली बनी हुई है. दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 से 350 के बीच दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषक कण वातावरण में जमे हुए हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन महसूस हो रही है.

कब मिलेगी राहत?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में ठंड से तत्काल राहत मिलने की उम्मीद कम है. अगले 3-4 दिन तक शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप बना रहेगा. यदि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार बढ़ती है या हल्की बूंदाबांदी होती है, तभी प्रदूषण के स्तर में सुधार देखने को मिल सकता है. अनुमान है कि 10 जनवरी के बाद तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे गलन से थोड़ी राहत मिल सकती है.

