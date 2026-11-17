मकान के फर्स्ट फ्लोर पर दो लोग थे, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर चार लोग थे. इस हादसे में एक तीन साल के बच्चे और 35 साल के व्यक्ति की मौत हो गई.

दिल्ली के शाहदरा में मंगलवार (17 नवंबर) की सुबह बड़ा हादसा हो गया. यहां दो मंजिला मकान भरभराकर गिर गया. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मलबे में छह लोग दब गए, जिनमें दो लोगों की मौत हो गई.



दिल्ली फायर सर्विस और रेस्क्यू टीमें हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस और बचाव दल ने मिलकर मलबे को हटाया ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके. हालांकि एक बच्चे समेत दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है. ऐसी आशंका है कि मलबे में एक और शख्स दबा हुआ है.

10:09 बजे मिली थी पुलिस को सूचना

विवेक विहार पुलिस स्टेशन की ओर से बताया गया है कि सुबह 10 बजकर 9 मिनट पर ज्वाला नगर की गली नंबर-6 में मकान गिरने की सूचना मिली थी. जानकारी मिलते ही पुलिस स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. मलबे में दबे हुए छह लोगों को निकाला गया और इलाज के लिए एम्बुलेंस से हेडगेवार अस्पताल में पहुंचाया गया.

घर में रहने वाले सभी किराएदार

पुलिस के मुताबिक, फर्स्ट फ्लोर पर दो लोग थे. 27 साल की खुशबू और 3 साल का लड्डू उर्फ देवांश. बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया है.

ग्राउंड फ्लोर पर चार लोग थे. इनमें 35 साल के पिंटू को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि विकेश (35), आकाश (25) और दलीप (22) का अस्पताल में इलाज चल रहा है. ऊपर बताए गए सभी लोग उस बिल्डिंग में रहने वाले किरायेदार थे. मकान मालिक का नाम सुरेंद्र सिंह है.

सरकार वादे तो करती है, कार्रवाई नहीं करती: गोपाल राय

शाहदरा में हुए इस हादसे पर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि हर बार जब कोई घटना होती है तो सरकार बड़े-बड़े वादे तो करती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती. मामले को बस दबा दिया जाता है.

VIDEO | When asked about the Shahdara building collapse in Delhi, AAP leader Gopal Rai says, "...Every time an incident occurs, the government makes big promises but takes no action. The matter is simply brushed under the carpet. An incident happens, the government makes promises, and then another incident occurs, followed by more promises. However, neither is any action being taken nor is an action plan being drawn up to address the problem. If you look at the BJP government's overall functioning, its only approach seems to be to somehow get through each day and evade responsibility. But the people are bearing the consequences. If the BJP continues to function in this manner, the entire city will suffer. It is not just building collapses; people across Delhi are also grappling with overflowing sewage. The situation is likely to worsen as the winter season progresses. Wherever you go, in any part of Delhi, you will find sewage flowing on the roads. The government has failed on all fronts, and the people are bearing the brunt of its failures." — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026

दिल्ली में कब-कब हुए ऐसे हादसे?

-सेंट्रल दिल्ली के पहाड़गंज में 15 नवंबर की शाम को एक बिल्डिंग की निर्माणाधीन छत ढह गई थी, जिसमें 8 लोग घायल हो गए थे.

-5 नवंबर को चावड़ी बाजार में तीन मंजिला इमारत ढह गई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी.

-6 सितंबर को साउथ-वेस्ट दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरी थी, जिसमें पीजी चल रहा था. इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी.

-साउथ दिल्ली के सैदुलाजाब में बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई.

-8 अक्टूबर को न्यू सीमापुरी इलाके में चार मंजिला इमारत गिर गई थी. इसमें एक बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी.

जनवरी से अक्टूबर तक 36 लोगों की मौत

दिल्ली फायर सर्विस ने साल 2026 के शुरुआती 10 महीनों का आंकड़ा दिया. विभाग के मुताबिक, इस दौरान अलग-अलग हादसों में 36 लोगों की मौत हो चुकी है. आंकड़ों के मुताबिक, फायर डिपार्टमेंट को जनवरी से अक्टूबर के बीच मकान गिरने की 396 कॉल मिली थीं, जिनमें 139 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया था. हालांकि 36 लोगों की जान चली गई.

बिल्डिंग गिरने का लगभग यही हाल साल 2025 का था, जब दिल्ली फायर सर्विस को बिल्डिंग गिरने की 500 कॉल मिली थीं, जिनमें 50 लोगों की मौत हुई थी और 170 लोगों को बचा लिया गया था.

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