दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. अब दिल्ली के करीब 5,656 ट्रांसजेंडर्स को 10 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ मिल सकेगा.

दिल्ली में रहने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अच्छी खबर है. अब उन्हें भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी. दिल्ली सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मंगलवार (17 नवंबर 2026) को ट्रांसजेंडर समुदाय को योजना के दायरे में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे राजधानी में रहने वाले हजारों ट्रांसजेंडर को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी.

दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकेंगे. इस कार्ड की मदद से वे सूचीबद्ध अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ उठा पाएंगे. गंभीर बीमारी या महंगे इलाज की स्थिति में उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा.

5,656 लोगों को मिलेगा फैसले का फायदा

दिल्ली सरकार के इस फैसले से राजधानी में रहने वाले करीब 5,656 ट्रांसजेंडर को लाभ मिलने की उम्मीद है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में इस समय ट्रांसजेंडर समुदाय की आबादी इतनी ही है. इस समुदाय के लोगों को लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच और आर्थिक सुरक्षा की जरूरत महसूस की जा रही थी.

अब सरकार की मंजूरी के बाद उन्हें भी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा. इससे वे बिना इलाज के खर्च की ज्यादा चिंता किए जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं हासिल कर पाएंगे.

इलाज के खर्च की चिंता होगी कम

अक्सर देखा जाता है कि किसी गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आने पर परिवारों के सामने सबसे बड़ी परेशानी इलाज के पैसों की होती है. आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर कई लोग समय पर इलाज भी नहीं करा पाते. ऐसे में आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने का फैसला ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है.

दिल्ली सरकार का मानना है कि इस कदम से समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ आर्थिक सहारा भी मिलेगा. इसके अलावा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच पहले के मुकाबले आसान होगी. योजना का लाभ मिलने से वे भी दूसरे पात्र लाभार्थियों की तरह सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित नियमों के अनुसार इलाज करा सकेंगे.

जल्द शुरू होगी आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया

कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक, इसके लिए जल्द ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे. कार्ड बनने के बाद लाभार्थी योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे.

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