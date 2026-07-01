दिल्ली की सड़कों से हटेंगी रेड लाइट! जानिए कहां-कहां रोड हो जाएगी सिग्नल-फ्री

दिल्ली पुलिस और पीडब्ल्यूडी ने मिलकर राजधानी के 25 सबसे व्यस्त रास्तों को पूरी तरह सिग्नल-फ्री बनाने का फैसला किया है.

जरा सोचिए, आप दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं और आपको एक भी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना न पड़े. यह कोई सपना नहीं, बल्कि जल्द ही दिल्ली के 25 बड़े रास्तों पर हकीकत बनने जा रहा है. दिल्ली अथॉरिटी ट्रैफिक जाम को हमेशा के लिए खत्म करने और गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक बेहद अनोखा प्लान लेकर आई है. इस नए प्लान के तहत ट्रैफिक सिग्नलों को हटाकर उनकी जगह 'बैक-टू-बैक यू-टर्न' मॉडल लागू किया जाएगा.

ट्रैफिक पुलिस ने तकनीकी जांच-परख के बाद इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है और आने वाले कुछ महीनों में इसे अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से चौराहों पर गाड़ियों का वेटिंग टाइम कम होगा, ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी.

फ्लाईओवर नहीं, अब यू-टर्न से सुधरेगा ट्रैफिक

घनी आबादी वाले शहरों में हर जगह नए फ्लाईओवर या अंडरपास बनाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वहां जमीन की कमी होती है और मेट्रो लाइनें भी बिछी होती हैं. ऐसे में कम लागत वाला यह 'फ्लो-बेस्ड ट्रैफिक' मॉडल सबसे बेहतरीन समाधान माना जा रहा है. इस मॉडल में सीधे जाने वाला ट्रैफिक बिना रुके लगातार चलता रहेगा.

वहीं, जिन गाड़ियों को दाईं तरफ मुड़ना है या दिशा बदलनी है, वे थोड़ा आगे जाकर बनाए गए खास यू-टर्न से घूमकर अपने रास्ते पर जा सकेंगी. इस पूरे प्लान को सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के इनपुट्स और विशेषज्ञों के एक डिटेल सर्वे के आधार पर तैयार किया गया है.

दिल्ली के इन 25 मुख्य रास्तों पर बदलेगा सिस्टम

इस मेगा प्लान में दिल्ली की कई लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कें शामिल हैं. इनमें मुख्य रूप से नजफगढ़ रोड, जीटी रोड (आज़ादपुर से जीटी करनाल बाईपास), बाहरी रिंग रोड (नेहरू प्लेस से राव तुला राम फ्लाईओवर), मथुरा रोड (आश्रम से बदरपुर), एमजी रोड, आईटीओ कॉरिडोर, कालिंदी कुंज, एयरपोर्ट रोड और पंखा रोड जैसे 25 व्यस्त इलाके शामिल हैं. इन सभी जगहों पर काम शुरू करने से पहले सुरक्षा और इंजीनियरिंग की बारीकी से जांच की जाएगी.

आखिर क्यों हांफ रही हैं दिल्ली की सड़कें?

ट्रैफिक सर्वे में यह बात सामने आई कि दिल्ली की कई चौड़ी सड़कों पर भी बहुत कम-कम दूरी पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां रफ्तार पकड़ते ही दोबारा रुक जाती हैं. उदाहरण के लिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र मार्ग पर कड़कड़डूमा मोड़ से यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बीच मात्र 2 किलोमीटर के दायरे में 11 ट्रैफिक सिग्नल हैं. इसी तरह ईस्ट दिल्ली के रोड नंबर 71 पर डेढ़ किलोमीटर में ही लोगों को 6 बार रुकना पड़ता है. पीक आवर्स में यही सिग्नल्स पूरी दिल्ली के ट्रैफिक को ठप कर देते हैं.

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई हाई-लेवल मीटिंग में भी यह साफ किया गया कि अब सरकार का फोकस नया कंस्ट्रक्शन करने के बजाय मौजूदा सड़कों के री-डिजाइन और स्मार्ट यूटिलाइजेशन पर है. पीडब्ल्यूडी और ट्रैफिक पुलिस मिलकर जल्द ही इस पर काम शुरू करने वाले हैं, जिससे दिल्लीवालों का सफर आसान और समय की बचत वाला हो जाएगा.

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