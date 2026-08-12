15 अगस्त के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी लागू, लाल किले से लेकर चांदनी चौक और रिंग रोड तक नो एंट्री

15 अगस्त को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है. इसी कड़ी में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, जो 13 अगस्त से लागू हो जाएगी. ऐसे में जाम से बचने के लिए इन रास्तों पर जाने से बचना ही बेहतर है.

13 अगस्त से शुरू होगी फुल ड्रेस रिहर्सल

इस दिन से ही ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन रहेगा जारी

लाल कीले से लेकर चांदनी चौक समेत कई रास्ते रात 12 बजे से सुबह 11 बजे तक रहेंगे बंद

16 अगस्त तक ड्रोन से लेकर हवाई उपकरण उड़ाने पर रोक

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हो गई है. इसी को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार यानी 13 अगस्त से फुल ड्रेस रिहर्सल की शुरुआत कर दी है. इसी को देखते हुए 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है. इसमें लाल किले से लेकर चांदनी चौक और रिंग रोड के आसपास कई रास्ते बंद किये जाएंगे. इसके साथ ही रूट डायवर्ट रहेगा. यह ट्रैफिक एडवाइजरी सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेगी. इस समय में आम आदमी से लेकर आम वाहनों के लिए रास्ते बंद रहेंगे.

इन रास्तों पर होगा ट्रैफिक डायवर्जन

ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, लोधी रोड से लेकर नेताजी सुभाष मार्ग, एमपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, एस्प्लेनेड रोड, राजघाट रोड से लेकर आईएसबीटी और रिंग रोड पर ट्रैफिक बंद रहेगा. इसके साथ ही इंडिया गेट से लेकर तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बीएसजेड मार्ग और रिंग रोड पर रूट डायवर्जन रहेगा. ऐसे में लोगों को इन रास्तों से बचने की सलाह दी है.

11 बजे तक बंद रहेंगे ये रास्ते

13 अगस्त की रिहर्सल के लिए रात 12 अगस्त की रात 12 बजे से सभी रास्ते बंद कर दिये जाएंगे. आम आदमी और वाहनों के लिए ये रास्ते 13 अगस्त की सुबह 11 बजे तक बंद रहेंगे. इनमें निजामुद्दीन खट्टा से वजीराबाद ब्रिज के बीच मालवाहक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. वहीं महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय काले खां आईएसबीटी के बीच अंतरराज्यीय बसें भी नहीं चलेंगी.

14 अगस्त की रात से 15 अगस्त तक बंद रहेंगे ये सभी रास्ते

14 अगस्त की रात 12 बजे से 15 अगस्त की सुबह 11 बजे सभी रास्ते बंद रहेंगे. ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी के अनुसार, रुट डायवर्जन जारी रहेगा. इस दौरान डीटीसी और क्लस्टर बसों के कई रूट बदले जाएंगे. लाल किला से लेकर जामा मस्जिद और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली बसों को कई जगहों पर पहले ही रोककर डायवर्ट किया जाएगा. सामान्य बस सेवा सुबह 11 बजे के बाद ही शुरू होगी.

ड्रोन से लेकर इन हवाई उपकरणों को उड़ाने पर रहेगी रोक

दिल्ली में ड्रोन से लेकर क्वाडकॉप्टर, हैंग ग्लाइडर, पैराग्लाइडर से लेकर हॉट एयर बैलून जैसी सभी चीजों को उड़ाने पर 16 अगस्त तक रोक रहेगी. ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि 13 और 15 अगस्त को घर से निकलने से पहले ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी लें और संभव हो तो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.