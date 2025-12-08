FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Pm Modi Loksabha: लोकसभा में वंदे मातरम पर शुरू हुई चर्चा, पीएम मोदी भी बहस में लेंगे हिस्सा

लगातार सर्दी-खांसी से परेशान हैं? सुबह उठकर रोज पिएं ये ड्रिंक, सीने में जमा कफ पिघलकर आएगा बाहर

लाल किले की तरफ जाने वाले सावधान! प्रोग्राम के चलते आज से इन रास्तों पर 13 दिसंबर तक लग सकता है जाम

Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के 'आरंभ और अंत' का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन

Haldi Gel: पिंपल और दाग-धब्बों से मिलेगा छुटकारा, इस तरह घर पर बना कर लगाएं हल्दी जेल

घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन

भारत

भारत

लाल किले की तरफ जाने वाले सावधान! प्रोग्राम के चलते आज से इन रास्तों पर 13 दिसंबर तक लग सकता है जाम

दिल्ली स्थिल लाल किले पर आज यानी 8 नवंबर से 13 नवंबर तक संस्‍कृति मंत्रालय का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू हो होना है, जिसके चलते उस इलाके में आवाजाही प्रतिबंधित रह सकती है. इस संबंध में दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 08, 2025, 11:02 AM IST

लाल किले की तरफ जाने वाले सावधान! प्रोग्राम के चलते आज से इन रास्तों पर 13 दिसंबर तक लग सकता है जाम

Delhi Traffic Police

दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खबर है. अगर आप आज कल में आने वाले 13 तक के पहले लाल किले की तरफ जाने का प्लान बना रहे है या फिर उधर के रास्तों से गुजरने वाले है तो ये खबर पढ़ना बेदह जरूरी है. दरअसल आज 8 दिसंबर से लाल किले पर संस्‍कृति मंत्रालय का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो कि 13 दिसंबर तक चलेगा. UNESCO इंटैन्जिबल कल्चरल हेरिटेज पर अंतर-सरकारी समिति के 20वें सत्र के कारण दिल्ली के कई व्‍यस्‍त रूट पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा. 

नए नियम लागू

इस कार्यक्रम के चलते दिल्ली ट्राफिक पुलिस की तरफ से इस आयोजन के दौरान यातायात सुचारू रूप से चलाने और पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा को  देखते हुए नए नियम लागू किए गए हैं. इनमें कुछ रास्‍तों पर डायवर्जन भी लागू हैं. दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने नेताजी सुभाष मार्ग और निषाद राज मार्ग पर विशेष ट्रैफिक इंतजाम किए हैं और एडवायजरी जारी की है. 8 से 13 दिसंबर के बीच रोज सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक अलग‑अलग तरह की पाबंदियां और डायवर्जन लागू रहेंगे.​

ये मार्ग हो सकते है प्रभावित 

इतना ही नहीं दिल्ली ट्राफिक पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर नेताजी सुभाष मार्ग (Netaji Subhash Marg) और निषाद राज मार्ग (Nishad Raj Marg) पर पूरी तरह ट्रैफिक बैन लागू किया जा सकता है. इस इवेंट के दौरान ट्राफिक पूरी तरह से रोका जा सकता है. डायवर्जन की स्थिति में चांदनी चौक की तरफ आने‑जाने वाली गाड़ियों को छत्ता रेल चौक, टी‑पॉइंट सुभाष मार्ग, शांति वन चौक, जीपीओ चौक, दिल्ली गेट और हनुमान मंदिर क्रॉसिंग जैसे पॉइंट्स से होते हुए दूसरे रास्तों पर मोड़ा जाएगा साथ ही रिंग रोड (राजघाट से ISBT कश्मीरी गेट तक), नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राज मार्ग समेत एसपीएम मार्ग पर ट्राफिक प्रभावित रह सकता है. 

कहां मिलेगी रियल टाइम अपील 

दिल्ली ट्राफिक पुलिस की तरफ से रियल टाइम अपडेट (Real-time update) के लिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है. साथ ही व्हॉट्सऐप नंबर 8750871493 और हेल्पलाइन 1095/011‑25844444 जारी किए गए हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के 'आरंभ और अंत' का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
Haldi Gel: पिंपल और दाग-धब्बों से मिलेगा छुटकारा, इस तरह घर पर बना कर लगाएं हल्दी जेल
घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन
ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
दुनिया के ये 7 देश शाकाहारी खाने को दे रहे तवज्जो, कभी नॉनवेज के लिए थे फेमस, अब यहां वेजेटेरियंस को मिलेंगे कई ऑप्शन्स
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
