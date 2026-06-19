दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के बाद अब रैपिड रेल, NCR वाले ऋषिकेश में रोज कर सकेंगे इवनिंग गंगा आरती!

दिल्ली से मेरठ के बीच दौड़ रही हाईस्पीड नमो भारत रैपिड रेल को अब ऋषिकेश के लक्ष्मणझूला तक बढ़ाने के ऐतिहासिक प्रस्ताव को उत्तराखंड कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

उत्तराखंड कैबिनेट ने नमो भारत रैपिड रेल को ऋषिकेश तक बढ़ाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी

दिल्ली से ऋषिकेश का सफर 5-6 घंटे से घटकर महज ढाई से तीन घंटे का रह जाएगा

लगभग 150 किलोमीटर लंबा यह नया ट्रैक मेरठ से ऋषिकेश पहुंचेगा

इसका 72 किमी हिस्सा उत्तर प्रदेश में और 78 किमी हिस्सा उत्तराखंड में होगा

धार्मिक यात्राओं और वीकेंड टूरिज्म को पसंद करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली-एनसीआर से बाबा केदारनाथ के प्रवेश द्वार यानी हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले यात्रियों का सफर अब बेहद आसान और सुपरफास्ट होने वाला है. दिल्ली से मेरठ के बीच दौड़ रही हाईस्पीड नमो भारत रैपिड रेल को अब ऋषिकेश के लक्ष्मणझूला तक बढ़ाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. उत्तराखंड कैबिनेट ने इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को शुक्रवार (19 जून 2026) को हरी झंडी दे दी है, जो आने वाले समय में उत्तर भारत के सफर की सूरत बदल देगा.

दिल्ली-ऋषिकेश रैपिड रेल कब चलेगी?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इस बड़े प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के बीच पूरी सहमति बन चुकी है. इस त्रिपक्षीय समझौते के बाद अब लगभग 150 किलोमीटर लंबे नए ट्रैक का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्वे का काम बहुत जल्द जमीन पर शुरू होने जा रहा है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना को राज्य के विकास के लिए एक मील का पत्थर बताया है. उनका मानना है कि इस कॉरिडोर के तैयार होने से न केवल चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को सहूलियत होगी, बल्कि एडवेंचर टूरिज्म के लिए ऋषिकेश आने वाले युवाओं और स्थानीय कारोबारियों को भी एक सुरक्षित, आधुनिक और बेहद तेज रफ्तार परिवहन का विकल्प मिलेगा.

कैसा होगा दिल्ली-ऋषिकेश नमो भारत का रूट?

अभी तक नमो भारत ट्रेन दिल्ली से शुरू होकर मेरठ के मोदीपुरम तक का सफर तय करती है. अब जो नया रूट प्रस्तावित किया गया है, उसके तहत मोदीपुरम से आगे नया ट्रैक बिछाया जाएगा. यह हाईस्पीड रेल कॉरिडोर मेरठ से आगे निकलते हुए मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार को आपस में जोड़ेगा और आखिरी स्टेशन ऋषिकेश का लक्ष्मणझूला होगा.

रणनीतिक रूप से देखें तो इस 150 किलोमीटर लंबे ट्रैक का करीब 72 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा में आएगा, जबकि बाकी का 78 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड के पाले में रहेगा. दोनों राज्यों के आपसी तालमेल से बनने वाला यह कॉरिडोर सफर के समय को सीधे आधा कर देगा.

वक्त की होगी भारी बचत

फिलहाल, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए ऋषिकेश जाता है, तो ट्रैफिक और रूट के हिसाब से उसे कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है. लेकिन नमो भारत ट्रेन का यह नया ट्रैक चालू होने के बाद, दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी महज ढाई से तीन घंटे में सिमट जाएगी यानी सुबह घर से निकलकर दोपहर तक गंगा आरती और एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाना बेहद आसान हो जाएगा.