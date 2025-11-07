दिल्ली एयरपोर्ट पर थमी उड़ानों की रफ्तार, ATC सिस्टम में खराबी के कराण 100 फ्लाइट्स लेट

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर अचानक से ATC सिस्टम में गड़बड़ी आ गई जिसकी वजह से करीब 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई है. आइए जानते है कि क्या है पूरा मामला

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पर ATC सिस्टम में खराबी आ जाने के कारण करीब 100 फ्लाइट्स लेट हो गई है. जिसकी वजह से यात्रीयों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस तकनीकी खराबी का असर IGI दिल्ली एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली दोनों तरह की उड़ानों पर पड़ा है. एजेंसी के मुताबिक, दिल्ली एयरपोर्ट के ने बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम में टेक्निकल दिक्कत की वजह से कम से कम 100 फ्लाइट्स लेट हो गई हैं.

दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा बयान

सूत्रो के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार ATC में एक सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या के कारण IGI में उड़ानों के संचालन में देरी हो रही है. स्पेसजेट समेत ऐसी कई एयरलाइन्स हैं जिनकी फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पा रही है. इस सभी परेशानियों के बीच दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा एक बयान जारी किया है. इस बयान में कहा गया है कि ATC प्रणाली में एक तकनीकी समस्या की वजह से IGIA में उड़ान संचालन में देरी हो रही है.

जल्द से जल्द इस समस्या को किया जाएगा हल

दिल्ली एयरपोर्ट की टीम इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए DIAL सहित सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है. साथ ही एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने यात्रियों को हो रही असुविधा के लिए गहरा खेद जताया है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि नवीनतम उड़ान अपडेट के लिए वे अपनी संबंधित एयरलाइनों के संपर्क में रहें.

एयरपोर्ट अथॉरिटी का पोस्ट

वहीं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बयान जारी करते हुए कहा, "दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में टेक्निकल दिक्कत की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन में देरी हो रही है. यह सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोल डेटा को सपोर्ट करता है. कंट्रोलर फ्लाइट प्लान को मैन्युअल रूप से प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे कुछ देरी हो रही है. टेक्निकल टीमें जल्द से जल्द सिस्टम को ठीक करने पर काम कर रही हैं. हम सभी यात्रियों और स्टेकहोल्डर्स की समझ और सहयोग की सराहना करते हैं."

