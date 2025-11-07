FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

लखनऊ आवास पर अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे आजम खान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Elon Musk हो गए दुनिया के 152 देशों से भी अमीर, रोबोट के साथ नाचकर मनाया जश्न, देखें वीडियो

Elon Musk हो गए दुनिया के 152 देशों से भी अमीर, रोबोट के साथ नाचकर मनाया जश्न, देखें वीडियो

Katrina Kaif और Vicky Kaushal के घर आया नन्हा मेहमान, बेटे के जन्म के बाद शेयर की पहली पोस्ट

Katrina Kaif और Vicky Kaushal के घर आया नन्हा मेहमान, बेटे के जन्म के बाद शेयर की पहली पोस्ट

'वंदे मातरम्' के 150 साल, PM मोदी ने जारी किया खास डाक टिकट और सिक्का

'वंदे मातरम्' के 150 साल, PM मोदी ने जारी किया खास डाक टिकट और सिक्का

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Maa Saraswati Sit Tongue: दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच

दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच

Electric Kettle Uses: पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर

पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर

दुनिया का वो इकलौता देश जो खुद उगाता है अपनी जरूरत का सारा खाना, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान

दुनिया का वो इकलौता देश जो खुद उगाता है अपनी जरूरत का सारा खाना, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान

Homeभारत

भारत

दिल्ली एयरपोर्ट पर थमी उड़ानों की रफ्तार, ATC सिस्टम में खराबी के कराण 100 फ्लाइट्स लेट

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर अचानक से ATC सिस्टम में गड़बड़ी आ गई जिसकी वजह से करीब 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई है. आइए जानते है कि क्या है पूरा मामला

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 07, 2025, 10:45 AM IST

दिल्ली एयरपोर्ट पर थमी उड़ानों की रफ्तार, ATC सिस्टम में खराबी के कराण 100 फ्लाइट्स लेट

IGI Airport

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पर ATC सिस्टम में खराबी आ जाने के कारण करीब 100 फ्लाइट्स लेट हो गई है. जिसकी वजह से यात्रीयों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस तकनीकी खराबी का असर IGI दिल्ली एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली दोनों तरह की उड़ानों पर पड़ा है. एजेंसी के मुताबिक, दिल्ली एयरपोर्ट के ने बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम में टेक्निकल दिक्कत की वजह से कम से कम 100 फ्लाइट्स लेट हो गई हैं.

दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा बयान

सूत्रो के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार ATC में एक सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या के कारण IGI में उड़ानों के संचालन में देरी हो रही है. स्पेसजेट समेत ऐसी कई एयरलाइन्स हैं जिनकी फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पा रही है. इस सभी परेशानियों के बीच दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा एक बयान जारी किया है. इस बयान में कहा गया है कि ATC प्रणाली में एक तकनीकी समस्या की वजह से IGIA में उड़ान संचालन में देरी हो रही है. 

जल्द से जल्द इस समस्या को किया जाएगा हल

दिल्ली एयरपोर्ट की टीम इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए DIAL सहित सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है. साथ ही एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने यात्रियों को हो रही असुविधा के लिए गहरा खेद जताया है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि नवीनतम उड़ान अपडेट के लिए वे अपनी संबंधित एयरलाइनों के संपर्क में रहें. 

एयरपोर्ट अथॉरिटी का पोस्ट

वहीं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बयान जारी करते हुए कहा, "दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में टेक्निकल दिक्कत की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन में देरी हो रही है. यह सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोल डेटा को सपोर्ट करता है. कंट्रोलर फ्लाइट प्लान को मैन्युअल रूप से प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे कुछ देरी हो रही है. टेक्निकल टीमें जल्द से जल्द सिस्टम को ठीक करने पर काम कर रही हैं. हम सभी यात्रियों और स्टेकहोल्डर्स की समझ और सहयोग की सराहना करते हैं."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Elon Musk हो गए दुनिया के 152 देशों से भी अमीर, रोबोट के साथ नाचकर मनाया जश्न, देखें वीडियो
Elon Musk हो गए दुनिया के 152 देशों से भी अमीर, रोबोट के साथ नाचकर मनाया जश्न, देखें वीडियो
Katrina Kaif और Vicky Kaushal के घर आया नन्हा मेहमान, बेटे के जन्म के बाद शेयर की पहली पोस्ट
Katrina Kaif और Vicky Kaushal के घर आया नन्हा मेहमान, बेटे के जन्म के बाद शेयर की पहली पोस्ट
'वंदे मातरम्' के 150 साल, PM मोदी ने जारी किया खास डाक टिकट और सिक्का
'वंदे मातरम्' के 150 साल, PM मोदी ने जारी किया खास डाक टिकट और सिक्का
Mohammed Shami: मोहम्मद शमी क्यों हो रहे हैं बार-बार इग्नोर, क्या जानबूझकर टीम इंडिया से किया गया बाहर?
Mohammed Shami: मोहम्मद शमी क्यों हो रहे हैं बार-बार इग्नोर, क्या जानबूझकर टीम इंडिया से किया गया बाहर?
देश को मिली 4 नए Vande Bharat की सौगात, जानें कहां से कहां तक चलेगी और क्या होगी टाइमिंग
देश को मिली 4 नए Vande Bharat की सौगात, जानें कहां से कहां तक चलेगी और क्या होगी टाइमिंग
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Maa Saraswati Sit Tongue: दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच
दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच
Electric Kettle Uses: पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर
पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर
दुनिया का वो इकलौता देश जो खुद उगाता है अपनी जरूरत का सारा खाना, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान
दुनिया का वो इकलौता देश जो खुद उगाता है अपनी जरूरत का सारा खाना, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान
Friday Worship: शुक्रवार के दिन ऐसे करें मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत, माता के प्रसन्न होते ही खुलेंगे धन, सुख और समृद्धि के रास्ते
शुक्रवार के दिन ऐसे करें मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत, माता के प्रसन्न होते ही खुलेंगे धन, सुख और समृद्धि के रास्ते
Tulsi Remedies: शाम के समय तुलसी के पास जला दिया दीया तो मिलेंगे 5 फायदे, खत्म हो जाएंगे रोग, दोष और कष्ट
शाम के समय तुलसी के पास जला दिया दीया तो मिलेंगे 5 फायदे, खत्म हो जाएंगे रोग, दोष और कष्ट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE