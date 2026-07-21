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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

दिलजीत दोसांझ, शबाना आजमी, सोनाक्षी... CJP प्रोटेस्ट के समर्थन में कौन-कौन से बॉलीवुड स्टार?

कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए बल प्रयोग को लेकर बॉलीवुड और संगीत जगत की हस्तियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 21, 2026, 01:11 PM IST

दिलजीत दोसांझ, शबाना आजमी, सोनाक्षी... CJP प्रोटेस्ट के समर्थन में कौन-कौन से बॉलीवुड स्टार?

सीजेपी के प्रोटेस्ट के समर्थन में कई कलाकार

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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'संसद चलो' मार्च के दौरान सोमवार (20 जुलाई 2026) को पुलिस कार्रवाई को लेकर देश के जाने-माने फिल्मी सितारों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कॉकरोच जनता पार्टी के इन प्रदर्शनों पर पुलिस के कड़े रुख की अब कई मशहूर हस्तियां खुलकर आलोचना कर रही हैं और आंदोलन कर रहे युवाओं के समर्थन में खड़ी दिख रही हैं.

सोमवार को राजधानी की सड़कों पर हुई झड़प के बाद फिल्म और संगीत जगत के दिग्गजों ने छात्रों का पक्ष लेते हुए सरकार से बातचीत की अपील की है. पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने पहले इस मुद्दे से थोड़ी दूरी बना रखी थी, उन्होंने छात्रों पर हुई इस कार्रवाई पर दुख जताया. 

दिलजीत दोसांझ ने क्या कहा?

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल गलत है. दिलजीत का मानना है कि जनता की आवाज ही सबसे बड़ी होती है और प्रशासन को इन युवाओं की समस्याओं को शांति से सुनना चाहिए. उन्होंने अपने पुराने अनुभवों का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि जब उन्होंने किसान आंदोलन पर बात की थी, तब उन्हें 'देशविरोधी' कहा गया था और इस बार भी शायद वही टैग दे दिया जाए, लेकिन सच बोलना जरूरी है.  

CJP

रितेश देशमुख और जेनेलिया ने उठाई आवाज

वहीं बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक संदेश साझा किया. उनका कहना है कि देश के युवा हमारी कार्यप्रणाली और लोकतंत्र की रीढ़ हैं. उनकी बात बिना किसी डर के सुनी जानी चाहिए, क्योंकि आज के युवाओं की ऊर्जा और उनके सपने ही आने वाले भारत का भविष्य तय करेंगे.  

 

छात्रों का हौसला बढ़ाने पहुंचे कई कलाकार

प्रदर्शन से पहले भी कई दिग्गज कलाकार छात्रों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे. अभिनेत्री शबाना आजमी और अभिनेता प्रकाश राज ने जंतर-मंतर पर मौजूद रहकर अपना समर्थन जताया. शबाना आजमी ने साफ शब्दों में कहा कि यह पूरा आंदोलन संविधान के दायरे में रहकर और महात्मा गांधी के बताए अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है. किसी का भी मकसद हिंसा फैलाना नहीं था, बल्कि अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखना था. 

लाठीचार्ज के बाद कलाकारों में नाराजगी

सोमवार के घटनाक्रम के बाद कलाकारों में नाराजगी और बढ़ गई है. अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे लोगों पर लाठीचार्ज के दृश्य बहुत परेशान करने वाले हैं. वहीं स्क्रीनराइटर सुतपा सिकदार ने छात्रों के संघर्ष को रेखांकित करते हुए लिखा कि प्रदर्शन करने वाले ज़्यादातर छात्र साधारण घरों के हैं, जो जेब में चंद रुपये और आंखों में ढेरों उम्मीदें लेकर न्याय की गुहार लगाने आए थे. ये किसी बड़े घर के बच्चे नहीं हैं, बल्कि वही युवा हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह संघर्ष करते हैं. 

CJP

लोकतंत्र में अपनी राय रखने की आजादी को सबको

अभिनेत्री और निर्देशक नंदिता दास ने लोकतंत्र में अपनी राय रखने की आजादी को सबसे अहम बताया. उनका कहना है कि असहमति और सवाल पूछने का हक ही किसी लोकतंत्र को जिंदा रखता है. इसके अलावा भूमि पेडनेकर ने भी शिक्षा प्रणाली से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान खींचते हुए कहा कि हिंसा कभी भी किसी बात का समाधान नहीं हो सकती. 

कई अन्य प्रमुख कलाकारों ने भी किया सपोर्ट

सोनी राजदान, जीनत अमान, अभय देओल, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह और सोनाक्षी सिन्हा जैसे कई अन्य प्रमुख कलाकारों ने भी छात्रों का साथ दिया है. सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, युवाओं को अपनी बात पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से ही आगे बढ़ानी चाहिए.

ये भी पढ़ें- 'जिम्मेदार लोगों पर सख्त एक्शन...', CJP प्रोटेस्ट के बीच NEET पेपर लीक पर बोले पीएम मोदी

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