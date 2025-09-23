Delhi: दिल्ली के सरिता विहार में STF का बड़ा ऑपरेशन, कुख्यात माया गैंग लीडर सागर एनकाउंटर में हुआ घायल

दिल्ली के सरिता विहार में STF और कुख्यात माया गैंग के बीच मुठभेड़ हुई. गैंग का सरगना सागर उर्फ माया भाई गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में छापेमारी कर रही है.

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के सरिता विहार इलाके में सोमवार सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच फिल्मी अंदाज का एनकाउंटर देखने को मिला. स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की टीम का सामना कुख्यात माया गैंग से हो गया. इस एनकाउंटर में गैंग का सरगना सागर उर्फ माया भाई गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत फिलहाल स्थिर है.

शरीर पर "मौत" का टैटू

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सागर खुद को फिल्म Shootout at Lokhandwala के किरदार "माया" से प्रेरित मानता है. उसने इसी अंदाज में अपना गैंग खड़ा किया था, जिसमें एक दर्जन से भी ज्यादा बदमाश सक्रिय हैं. गैंग का खौफ इतना था कि उनका लोगो ही "मौत का दूसरा नाम माया" रखा गया. गैंग के हर सदस्य ने अपने शरीर पर "मौत" का टैटू गुदवाया हुआ है, जो उनकी पहचान बन चुका है.

फरार बदमाशों की तलाश जारी

सागर के खिलाफ एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास, लूट और अवैध वसूली जैसे गंभीर मामले शामिल हैं. वह न केवल आम लोगों बल्कि अपराधियों से भी प्रोटेक्शन मनी वसूलता था और इलाके में दहशत का माहौल बनाए रखता था. STF को लंबे समय से उसकी तलाश थी. एनकाउंटर के दौरान STF ने पूरे इलाके को घेर लिया था. करीब आधे घंटे तक चली फायरिंग में सागर घायल हुआ, जबकि उसके कई साथी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने तुरंत इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है और फरार बदमाशों की तलाश जारी है.

यह भी पढ़ें: एयर इंडिया दुर्घटना के लिए पायलट की गलती को जिम्मेदार ठहराना गैरजिम्मेदाराना, SC ने AAIB को फटकार लगाई

दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता

फिलहाल सागर अस्पताल में भर्ती है और पुलिस उसके ठीक होने का इंतजार कर रही है ताकि उससे पूछताछ की जा सके. STF की यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है. सरिता विहार और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.