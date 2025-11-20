स्कूल के पक्षपात की वजह से 10वीं के बच्चे ने किया सुसाइड, नोट में लिखा- 'मेरी तरह कोई बच्चा न झेले...'

दिल्ली के एक स्टूडेंट ने कथित तौर पर प्रिंसपल और टीचर्स के उत्पीड़न से तंग आकर अपनी जान ले ली. इसके बाद पूरा स्कूल प्रशासन सकते में आ गया है और अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है, जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्र की सुसाइड की खबर ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया है. आरोप है कि प्रिंसपल और टीचर्स के कथित उत्पीड़न से तंग आकर शौर्य पाटिल ने ऐसा कदम उठाया. बच्चे की डेढ़ पन्नों की सुसाइड नोट में उसने तीन टीचर्स और प्रिंसपल को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है.

स्कूल के बाहर पैरेंट्स का विरोध प्रदर्शन

इस घटना के बाद स्कूल के बाहर छात्रों, अभिभावकों और परिजनों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है. परिजनों द्वारा कराए गए एफआईआर में बताया गया कि 18 नवंबर को शौर्य नाटक की रिहर्सल कर रहा था. इस दौरान उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा. उसकी एक टीचर ने उसे यह कहकर डांटा कि वह ओवरएक्टिंग कर रहा है और वह कितना भी रो ले लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. आरोप लगाया गया कि पूरे मामले में स्कूल की प्रिंसपल भी मौजूद थीं लेकिन उन्होंने कोई दखल नहीं दिया.

शौर्य के पिता ने क्या कहा?

शौर्य के पिता प्रदीप पाटिल ने बताया कि वह काफी समय से अपने बेटे का स्कूल बदलवाने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि टीचर्स के अपमानजनक व्यवहार से बेटा अक्सर परेशान रहता था. लेकिन बोर्ड परीक्षाओं की वजह से वह अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में नहीं डलवा पाए.

शौर्य के सहपाठियों ने बताया कि घटना वाले दिन शौर्य स्कूल से जल्दी निकल गया था. उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश भी की लेकिन वह फिर भी नहीं रुका. इसके बाद वह राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पहुंचा और वहां उसने ऐसा कदम उठा लिया. सीसीटीवी फुटेज में भी वह कुछ मिनट चुपचाप बैठा दिखाई देता है. उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

