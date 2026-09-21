दिल्ली में 33 लाख वोटरों को क्यों मिला चुनाव आयोग का नोटिस... क्या कट जाएंगे इन मतदाताओं के नाम?

दिल्ली में 33 लाख के करीब मतदाताओं को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है. अब इन वोटरों को अपना जवाब देना होगा और संबंधित डाॅक्यूमेंट्स चुनाव आयोग को देंगे होंगे. आइए जानते हैं कि इतन बड़े पैमाने पर वोटरों को नोटिस क्यों जारी किया गया है.

दिल्ली में 33 लाख वोटरों को नोटिस जारी किया गया है

नोटिस चुनाव आयोग की ओर से जारी किया गया है

क्या जिन्हें नोटिस मिला है उनका नाम कट जाएगा?

आइए जानते हैं आयोग ने नोटिस क्यों जारी किया है?



दिल्ली में चुनाव आयोग की ओर से करीब 33 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं. SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 अगस्त को जारी की गई थी, जिन मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं. उनकी लिस्ट दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से वेबसाइट पर अपलोड की गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर वोटरों को नोटिस क्यों जारी किए गए हैं, क्या जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा?

क्यों जारी किए गए 33 लाख वोटरों को नोटिस?

नोटिस जारी करने की सबसे बड़ा कारण पिछले SIR वोटर रिकॉर्ड से नाम का मैच न होना है. नोटिस जारी होने वाले मामलों में इनकी संख्या करीब 42 फीसदी है. स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल करीब 33.1 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें करीब 13.8 लाख मामले ऐसे हैं, जिनमें वोटर का नाम पिछली SIR से मैप नहीं हो पाया. इन मतदाताओं का नाम मौजूदा ड्राफ्ट रोल में है, लेकिन पुराने रिकॉर्ड से उसका लिंक नहीं मिल सका.

कहां-कहां है गड़बड़ी?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, उनमें इसमें वोटर के अपने नाम और माता-पिता के नाम में पुराने रिकॉर्ड में भी अंतर है. दोनों को मिलाकर ऐसे करीब 41% मामले हैं. वहीं इनमें माता-पिता के नाम में अंतर करीब 24% और खुद के नाम में अंतर करीब 17% मामले शामिल हैं.

उम्र में भी अंतर

रिपोर्ट के अनुसार नोटिस की करीब 16% वजह उम्र से जुड़ी गड़बड़ियां हैं. इनमें बच्चे और माता-पिता की उम्र के बीच असामान्य अंतर से जुड़े मामले शामिल हैं. आंकड़ों के मुताबिक, करीब 6.4% नोटिस ऐसे मामलों में हैं, जहां बच्चों की उम्र में नौ महीने से कम का अंतर पाया गया. करीब 5% मामलों में माता-पिता और वोटर के बीच उम्र का अंतर 15 साल से कम है.

वहीं 2.5% मामलों में माता-पिता की उम्र का अंतर 50 साल से ज्यादा और 2.3% मामलों में दादा-दादी या नाना-नानी की उम्र का अंतर 40 साल से कम पाया गया है. इसके अलावा करीब 1.4 लाख यानी 4.2% लोगों को 6 या उससे ज्यादा बच्चों के रिकॉर्ड के कारण चिह्नित किया गया.

94% मामलों में वजह एक

नोटिस पाने वाले करीब 33.1 लाख लोगों में से 31.1 लाख यानी 94% के मामले में सिर्फ एक कारण दर्ज किया गया है. कुछ मामलों में एक से ज्यादा गड़बड़ियां भी मिली हैं. करीब 1.28 लाख नोटिस में दो कारण, लगभग 9,000 में तीन कारण और 400 से ज्यादा मामलों में चार कारण दर्ज हैं. वहीं 59,791 नोटिस में कोई कारण दर्ज नहीं किया गया.

यही वजह है कि कुल नोटिस की संख्या और अलग-अलग कारणों की संख्या को सीधे जोड़ने पर आंकड़े अलग दिखाई दे सकते हैं. जिन मामलों में एक से ज्यादा गड़बड़ियां हैं, वहां हर कारण अलग-अलग दर्ज किया गया है.

किस उम्र को मतदाताओं को मिला नोटिस?

नोटिस पाने वाले मतदाताओं की औसत उम्र 40 साल है, यानी आधे नोटिस पाने वाले वोटर 40 साल से कम और आधे 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं. आंकड़ों के मुताबिक नोटिस पाने वाले सबसे उम्रदराज 20% लोगों की उम्र कम से कम 54 साल और सबसे उम्रदराज 10% लोगों की उम्र 62 साल या उससे अधिक है. अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी बड़ा अंतर

नोटिस पाने वाले मतदाताओं का प्रतिशत सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक जैसा नहीं है. मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में ड्राफ्ट रोल के 22.7% मतदाताओं को नोटिस मिला, जबकि बदरपुर में यह आंकड़ा 44.2% है.

जेंडर के हिसाब से देखें तो ड्राफ्ट रोल में शामिल 34.5% पुरुषों को नोटिस जारी किया गया है, जबकि महिलाओं में यह आंकड़ा 33.4% है. ट्रांसजेंडर मतदाताओं के मामले में अनुपात ज्यादा है. ड्राफ्ट रोल में शामिल 447 ट्रांसजेंडर मतदाताओं में से करीब आधे को नोटिस मिला है.

क्या कट जाएगा वोटर लिस्ट से नाम?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है क्या उनका नाम वोटर लिस्ट कट जाएगा? नोटिस मिलने का मतलब अपने आप वोटर लिस्ट से नाम हटना नहीं है. चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं को नोटिस मिला है, उन्हें जवाब देने और जरूरी दस्तावेज या स्पष्टीकरण देने का मौका मिलेगा. इसके बाद संबंधित अधिकारी मामले पर फैसला करेंगे.

कैसे तैयार होगी फाइनल वोटर लिस्ट?

दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें 97,53,577 मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जो 30 जून की 1,45,10,299 वाली सूची की तुलना में करीब 32.8% कम है. अब नोटिस पाने वाले मतदाताओं की ओर से दावे और दस्तावेज देने की प्रक्रिया के बाद अंतिम वोटर लिस्ट तैयार होगी.

ये भी पढ़ें - मायावती ने छोटे भतीजे ईशान आनंद पर क्यों जताया भरोसा.... क्या अब आकाश की कभी नहीं होगी BSP में एंट्री?