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किस आपत्ति के लिए कौन सा दस्तावेज, अधिकारी कहां मिलेंगे, BLO हर घर में जा रहे? दिल्ली SIR पर SC में उठे क्या-क्या सवाल?

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

किस आपत्ति के लिए कौन सा दस्तावेज, अधिकारी कहां मिलेंगे, BLO हर घर में जा रहे? दिल्ली SIR पर SC में उठे क्या-क्या सवाल?

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सुझाव दिया कि हर वार्ड ऑफिस में बीएलओ को भी तैनात किया जा सकता है, जहां वोटर्स सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने बताया कि पहले ही इस तरह के इंतेजाम कर दिए गए हैं.

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Neelam

Updated : Sep 22, 2026, 06:00 PM IST

किस आपत्ति के लिए कौन सा दस्तावेज, अधिकारी कहां मिलेंगे, BLO हर घर में जा रहे? दिल्ली SIR पर SC में उठे क्या-क्या सवाल?

दिल्ली SIR मामले में लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के आधार पर जारी नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब (Image Source- PTI)

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Delhi SIR: दिल्ली में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को सुप्रीम कोर्ट में उठा. याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने वोटर्स को भेजे जा रहे नोटिस और उसमें दी गई नो मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी जैसी वजहों पर सवाल उठाया. उनका सवाल ये भी था कि अगर चुनाव आयोग नोटिस में कोई ऐसी वजह देता है, जिसका सत्यापन वोटर के 12 दस्तावेजों से न हो सके तो तब वह क्या करेगा. चुनाव आयोग ने वोटर्स की पहचान और सत्यापन के लिए 12 दस्तावेजों की लिस्ट निर्धारित की है. अंजली भारद्वाज और अमृता जौहरी ने ये याचिकाएं दाखिल की हैं, जिनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल पेश हुए.

सिब्बल और प्रशांत भूषण ने SIR पर क्या-क्या सवाल उठाए?

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत भूषण ने कोर्ट में मुद्दा उठाया कि अगर किसी वोटर और उसके माता-पिता के बीच उम्र का अंतर 15 साल से कम हो तो वह कौन से दस्तावेज दिखाएगा क्योंकि जो 12 डॉक्यूमेंट्स नोटिस में बताए गए हैं, उनमें तो माता-पिता से जुड़ी जानकारी नहीं है.  कपिल सिब्बल ने भी एक चिंता जताई कि दिल्ली में बहुमंजिला इमारतें हैं तो क्या एसआईआर में लगाए गए बीएलओ बिल्डिंग के हर घर में जा रहे हैं. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि पश्चिम बंगाल की तुलना में यह प्रक्रिया दिल्ली में करना ज्यादा आसान था. बंगाल में एसआईआर करने में ज्यादा दिक्कतें थीं. चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्री नायडू पक्ष रख रहे थे. वोटर्स की चिंताओं को लेकर उन्होंने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग वोटर्स की मदद के लिए कैंप्स लगा रहा है, प्रोग्राम्स कर रहा है और उनके लिए वॉट्सऐप ग्रुप भी बनाए गए हैं.

कोर्ट ने दिया हर वार्ड में BLOs तैनात करने का सुझाव

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सुझाव दिया कि हर वार्ड ऑफिस में बीएलओ को भी तैनात किया जा सकता है, जहां वोटर्स सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने बताया कि पहले ही इस तरह के इंतेजाम कर दिए गए हैं. कपिल सिब्बल ने एक और मुद्दा उठाया और कहा कि कुछ नोटिस में सिर्फ यह कहा गया है कि वोटर अधिकारी से मिल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वह अधिकारी कहां मिलेंगे. सीजेआई सूर्यकांत ने इस पर चुनाव आयोग से कहा, 'थोड़े मार्गदर्शन की जरूरत है. आत्मविश्वास कैसे जगाया जाए... एक सहायक कदम से ऐसा हो सकता है. 15-20 तरह की आपत्तियां या सवाल हैं. आप एक मानक प्रतिक्रिया तैयार करके उसको सर्कुलेट कर सकते हैं.'

याचिकाकर्ता ने पूछा- सिर्फ आधार से क्यों नहीं हो सकता वोटर का सत्यापन?

प्रशांत भूषण ने कहा कि कुछ लोगों को यह पता करने में दिक्कत हो रही है कि उनका वोटर लिस्ट नाम में है या नहीं क्योंकि उसके लिए उन्हें अपना निर्वाचन क्षेत्र और नंबर पता होना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों को शायद यह न पता हो. उन्होंने यह भी कहा कि आधार ज्यादातर सभी के पास है, कई गरीबों और आम नागरिकों के पास ये है तो यह मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पर्याप्त होना चाहिए. इस पर नाम, उम्र और पते से जुड़ी सभी जानकारियां होती हैं. इस दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि कई वोटर्स को 'स्थानांतरित' श्रेणी में रखा गया है और उन्हें जनगणना प्रपत्र भरने से रोका जा रहा है, इसके बजाय उन्हें दूसरा प्रपत्र भरने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें घोषणा की गई है कि उन्होंने कहीं और वोट नहीं दिया है. 

बिहार और बंगाल SIR के अंतरिम आदेश के पालन का कोर्ट ने दिया निर्देश

सीजआई सूर्यकांत ने सुनवाई के अंत में अधिकारियों को उन अंतरिम आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और बिहार एसआईआर मामले में जारी किए थे. उन अंतरिम निर्देशों में कहा गया था कि लिस्ट से बाहर किए गए लोगों के नाम और कारण प्रकाशित करना अनिवार्य है. कोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया और अधिकारियों को उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए स्टेट रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया.

 

यह भी पढ़ें:- 'राम मंदिर के CCTV में 105 बार पकड़ी गई चढ़ावे की चोरी', सुप्रीम कोर्ट में SIT ने क्या-क्या बताया?

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