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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

दिल्ली SIR में क्यों जरूरी हैं इतने दस्तावेज? SC में प्रशांत भूषण ने उठाए सवाल तो बोले CJI- क्योंकि हम यहां माइग्रेंट वर्कर हैं

प्रशांत भूषण ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि 47 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर किए गए और अब ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद 97 लाख में से 33 लाख लोगों को नोटिस भेज दिया.

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Neelam

Updated : Sep 22, 2026, 05:20 PM IST

दिल्ली SIR में क्यों जरूरी हैं इतने दस्तावेज? SC में प्रशांत भूषण ने उठाए सवाल तो बोले CJI- क्योंकि हम यहां माइग्रेंट वर्कर हैं

दिल्ली एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस (Image Source: PTI)

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दिल्ली एसआईआर के मामले पर मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को सुनवाई के दौरान यह भी मुद्दा उठाया गया कि जब आयु और निवास प्रमाण पत्र दे दिए गए हैं तो लोगों से और दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे हैं. इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि दिल्ली का मामला बाकी राज्यों से अलग है क्योंकि यहां एक बहुत बड़ी आबदी दूसरे राज्यों की कहती है. ये लोग सिर्फ काम के सिलसिले में यहां रह रहे हैं.

नोटिस में लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी पर SC ने EC को भेजा नोटिस

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच अंजली भारद्वाज और अमृता जौहरी की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एसआईआर के तहत 33 लाख लोगों को नो मैपिंग या लॉजिकल डिस्क्रेपेंस के आधार पर भेजे गए नोटिस पर सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नोटिस में यह नहीं बताया गया कि किस बात के लिए लोगों को लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी की श्रेणी में रखा गया है. इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया और उनसे लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी स्पष्ट करने को कहा है.

दिल्ली का SIR बाकी राज्यों से अलग, बोले CJI सूर्यकांत

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने प्रशांत भूषण ने यह भी सवाल उठाया कि अगर कोई जनगणना प्रपत्र जमा कर चुका है, आयु और निवास का प्रमाण दे चुका है तो उसको और दस्तावेज दिखाने की क्या जरूरत है. इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि दिल्ली का मामला अलग हो सकता है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं. उन्होंने अपने परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि हम दूसरे राज्य से यहां काम करने के लिए आए हैं. 

सीजेआई ने कहा, 'दिल्ली में अलग समस्या है, यहां की बड़ी आबादी दिल्लीवासियों की होगी, लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन जैसे लोग भी हैं... हम बाहर से यहां आए हैं... हम यहां माइग्रेंट वर्कर्स हैं. मैं आपको बताता हूं कि मैं चंडीगढ़ में था और अब मैं दिल्ली में हूं. इस प्रक्रिया से बस यह सुनिश्चित होगा कि कोई डबल वोट न हो.'

ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल 33 लाख लोगों को चुनाव आयोग का नोटिस

प्रशांत भूषण ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि 47 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर किए गए और अब ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद 97 लाख में से 33 लाख लोगों को नोटिस भेजा दिया. उन्होंने कहा कि नोटिस पाने वाले वोटर्स और उन्हें नोटिस भेजे जाने की वजहों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. उन्होंने यह भी पूछा कि किसी वोटर को नो मैपिंग या लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी में रखे जाने का आधार क्या है. उन्हें कहा कि सिर्फ इन शब्दों के इस्तेमाल से यह साफ नहीं होता है कि किसी व्यक्ति रिकॉर्ड में समस्या क्या है. 

यह भी पढ़ें:- 'राम मंदिर के CCTV में 105 बार पकड़ी गई चढ़ावे की चोरी', सुप्रीम कोर्ट में SIT ने क्या-क्या बताया?

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