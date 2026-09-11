बिल्डिंग गिरने से पहले मजदूर ने PG मालिक को किया था अलर्ट, सत्य निकेतन हादसे की जांच में बड़ा खुलासा... 7 मौतों का जिम्मेदार कौन?

Delhi Satya Niketan PG Incident: सत्य निकेतन हादसे में पुलिस ने पीजी संचालक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार वह हादसे के समय मौजूद था और वहां से फरार हो गया था. वहीं पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ था उसे एक मजदूर ने दीवार गिरने की चेतावनी भी दी थी.

सत्य निकेतन हादसे में पुलिस ने पीजी संचालक को गिरफ्तार कर लिया है

जिस दिन हादसा हुआ वह मौके पर मौजूद था और फरार हो गया था

जांच में पता चला कि उसे एक मजदूर ने दीवार गिरने की चेतावनी दी थी

सत्य निकेतन पीजी हादसे में कुल 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें छात्र भी हैं

Delhi Satya Niketan PG Incident: दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार जब पीजी में मरम्मत का कार्य चल रहा था, तो उस समय एक मजदूर ने पीजी संचालक को अलर्ट किया था. मजदूर ने संचालक को फोन करते बताया था कि बिल्डिंग बेसमेंट में हो रहे कंस्ट्रक्शन वर्क का भार नहीं झेल पाएगी. इसके कुछ घंटों के बाद बिल्डिंग गिर गई. अब सवाल यह उठता है कि आखिर हादसे में हुई 7 मौतों का जिम्मेदार कौन है?



सत्य निकेतन में पांच मंजिला पीजी बिल्डिंग गिरने के मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार अब तक पुलिस जांच के मुताबिक बेसमेंट में चल रहे निर्माण कार्य से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कमजोर हुआ और यह हादसा हुआ.

अलर्ट के बाद भी जारी रहा काम

बिल्डिंग गिरने के कुछ घंटे पहले एक मजदूर ने पीजी संचालक को फोन कर अलर्ट किया था कि बेसमेंट में हो रहे निर्माण कार्य के दौरान स्ट्रक्चर कमजोर हो गया है, जिस कारण बिल्डिंग की एक दीवार गिर सकती है. इसके बावजूद काम जारी रहा और बाद में पूरी इमारत भरभराकर गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में 5 छात्र भी शामिल हैं.

इन चीजों की जांच कर रही पुलिस

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, किसकी अनुमति से कराया जा रहा था और क्या निर्माण के दौरान इमारत की संरचनात्मक सुरक्षा की जांच की गई थी या नहीं और मजदूर के अलर्ट करने के बाद काम क्यों जारी रहा.

7 मौतों का जिम्मेदार कौन?

मजदूर ने पीजी संचालक सुधांशु को दीवार गिरने को लेकर अलर्ट किया था. पूछताछ में सुधांशु ने पुलिस को बताया कि उसने प्रॉपर्टी मालिक के बेटे महेश को भी रेनोवेशन का काम आगे नहीं बढ़ाने की चेतावनी दी थी. उसके मुताबिक, इमारत में अतिरिक्त मंजिलों का भार उठाने के लिए जरूरी मजबूत आधार मौजूद नहीं था.

पुलिस अब निर्माण कार्य की पूरी टाइमलाइन तैयार करने की कोशिश कर रही है. इसके लिए आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इमारत मूल रूप से कैसे बनी थी और निर्माण या मरम्मत के दौरान उसका कोई स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन हुआ था या नहीं. अब सबसे बड़ा सलाव यह है कि पीजी संचालक और मजूदर की चेतावनी के बाद काम क्यों जारी रहा.

कौन है पीजी संचालक सुधांशु?

पुलिस के अनुसार सुधांशु दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएट है. उसने 2022 में PG का कारोबार शुरू किया था. उसके PG में मुख्य रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रहते थे.

पुलिस के अनुसार, सुधांशु 16 बेड की सुविधा को तैयार करने, उसके रखरखाव और करीब 50 साल पुरानी इमारत में चल रहे मरम्मत व निर्माण कार्य की निगरानी के लिए जिम्मेदार था. संभावित किराएदार जब कमरे देखने आते थे, तो सबसे पहले उनकी मुलाकात सुधांशु से ही होती थी.

जांच में यह भी सामने आया है कि सुधांशु ने यह इमारत अपेक्षाकृत कम किराए पर ली थी. इसकी वजह इमारत की खराब हालत बताई जा रही है. अब पुलिस यह जांच कर रही है कि खराब हालत के बावजूद इसमें PG चलाने और निर्माण कार्य कराने का फैसला किस स्तर पर लिया गया था.

हादसे के बाद फरार हो गया था सुधांशु

जब पांच मंजिला इमारत गिरी, तब सुधांशु भी मौके पर पहुंचने वाले लोगों में शामिल था. बाद में वहां मौजूद छात्रों ने उसे पहचानना शुरू कर दिया. पुलिस के मुताबिक, छात्रों की नाराजगी और पिटाई के डर से वह मौके से तुरंत फरार हो गया था.

कल पुलिस ने उसे बुराड़ी में उसके एक दोस्त के घर से तलाश कर गिरफ्तार कर लिया. अब तक इस मामले में बिल्डिंग मालिक मालिक हरिराम, उसका बेटा महेश, पत्नी उर्मिला और लेबर कॉन्ट्रैक्टर सरोज को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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