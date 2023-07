दिल्ली के सदर बाजार में हुआ Blast, घर की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत

डीएनए हिंदी: दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक जोरदार धमाके के बाद हड़कंप मच गया. शनिवार शाम को हुए इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया था. घायल हुए व्यक्ति की पहचान गुलाब (35) के रूप में हुई है. गंभीर रूप से घायल गुलाब की मौत हो गई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है. अभी यह पता नहीं लग पाया है कि धमाका कैसे और किस चीज में हुआ है. फायग ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी गई थी. मौके पर पहुंचने के बाद पता चला कि जोरदार धमाका हुआ है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सदर बाजार में बनी नई पार्किंग के पास मौजूद एक घर में यह धमाका हुआ. धमाका इतना जोरदार था कि घर की दीवार और छत उड़ गई. देखते ही देखते घर ईंट और पत्थर के मलबे में बदल गया. इस धमाके में एक शख्स घायल हुआ है. घायल को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है.

Delhi | One person injured in a structural collapse of stairs in a building in Sadar Bazar, today.